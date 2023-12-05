تكنولوجيا: تشكيلة سيارات شاومي ستحصل على طرازين آخرين بما في ذلك الطراز الهجين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المقرر أن تقوم الشركة الصينية العملاقة شاومي بتوسيع وجودها في سوق السيارات الكهربائية من خلال طرح طرازين إضافيين، أحدهما إصدار هجين.

تهدف هذه الخطوة الإستراتيجية إلى تعزيز المبيعات وترسيخ شركة شاومي كلاعب رئيسي في صناعة السيارات الكهربائية الصينية سريعة التطور.

تم الإعلان عن دخول شركة شاومي إلى عالم السيارات الكهربائية الشهر الماضي عندما كشفت الشركة عن طرازها الأول؛Xiaomi SU7 الذي يحمل الاسم الرمزي Modenat.

ومع ذلك، تشير أحدث التقارير إلى أن شركة شاومي لديها خطط أكثر طموحًا، مع إجمالي ثلاثة نماذج في طور الإعداد.



سيكون الطرازان الأولان، بما في ذلك Modena، عبارة عن سيارات كهربائية تعمل بالبطارية (BEVs)، مما يدل على التزام شاومي بكهربة وسائل النقل.

ومن المتوقع أن تظهر هذه السيارات الكهربائية لأول مرة رسميًا في العام المقبل، مما يمثل خطوة مهمة في رحلة سيارات شاومي.

والنموذج الثالث، الذي يحمل الاسم الرمزي Kunlun، هو الذي تأخذ فيه استراتيجية شاومي منعطفًا مثيرًا للاهتمام.

وفي حين أشارت الشائعات السابقة إلى سيارة كهربائية طويلة المدى (EREV)، لم تكشف شركة شاومي عن اي التفاصيل اخرى.

واعتبارًا من شهر نوفمبر الماضي، كانت Kunlun تنتقل من التصميم المفاهيمي إلى مرحلة التصميم التفصيلي، مما يترك لنا أسئلة دون إجابة حول طبيعته الهجينة.

لا نعلم ما إذا كانت Kunlun ستكون عبارة عن سيارة هجينة (PHEV) أو EREV، ولكن ما هو واضح هو النهج العملي الذي تتبعه شاومي لوضعه كمنتج ثالث.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على السيارات الهجينة في السوق الصينية.

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