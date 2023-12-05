شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع أسعار البيتكوين بنسبة 2.59 % خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت عملة البيتكوين اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر، وسجلت أعلى مستوى لها منذ تسعة عشر شهرًا، مع ربح قدره 2.59 %، ويتم تداول البيتكوين حاليًا بسعر 41,738 دولارًا في الـ 24 ساعة الماضية، حيث ارتفعت قيمة البيتكوين بمقدار 1,160 دولارًا، وفقاً لموقع gadgets360.

وسجلت عملة "الأثير" نمو بنسبة طفيفة اليوم الثلاثاء، في وقت كتابة هذا التقرير، وقد بلغت قيمة ETH حوالى 2228 دولارًا، حيث ارتفع سعر الأثير بمقدار 125 دولارًا.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات المشفرة بنسبة 0.99 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، لتصل إلى 1.54 تريليون دولار.

وفي الوقت نفسه، طلب محللو السوق من المستثمرين توخي الحذر أثناء التعامل مع أصول العملات المشفرة خلال هذه الفترة من الارتفاع.