تكنولوجيا: سامسونج تقدم مساعد الكاميرا لمجموعة Galaxy A

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يقدم تطبيق مساعد الكاميرا من سامسونج الكثير من التعديلات المفيدة لتطبيق الكاميرا الأساسي بدءًا من سرعات الغالق الأسرع إلى إضافة محصول تكبير 2x.

ومع ذلك، ظل التطبيق متاح حصريًا لهواتف سلسلة Galaxy S و Z Fold/Flip الرائدة حتى الآن.

والآن، فأن هواتف Galaxy A53 و Galaxy A54 التي تعمل بنظام One UI 6 تعتبر أحدث الأجهزة التي تحصل على الدعم لميزات مساعد الكاميرا من خلال التنزيل المباشر من Galaxy Store.

يوفر مساعد الكاميرا أيضًا مفتاح تبديل تلقائي للعدسة، و Quick Tap Shutter، والقدرة على تعطيل Auto HDR بالإضافة إلى وظيفة Soften Pictures.

ونظرًا لأن هاتفي Galaxy A53 و A54 مدعومان الآن، يمكننا أن نتوقع وصول مساعد الكاميرا إلى المزيد من هواتف سلسلة Galaxy A في الأشهر المقبلة.

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