شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن لعبة GTA 6 بعد طرح أول فيديو لـها والان مع تفاصيل الخبر



أحداث GTA 6 القاهرة - سامية سيد - تم إصدار المقطع الدعائي لـ GTA VI، وقد مر ما يزيد قليلاً عن عقد من الزمن منذ الإصدار الأخير من Grand Theft Auto، GTA V، فيما يمنتظر أن يتم إصدار GTA VI في عام 2025، لذلك يستمر الانتظار.تدور أحداث العرض في مدينة فايس، وهي مدينة خيالية مقرها ميامي، ويتبع لوسيا، أول بطلة في سلسلة Grand Theft Auto، وبطل ذكر لم يذكر اسمه، جايسون، في قصة حب وجريمة، مستوحاة على ما يبدو من بوني وكلايد، زوجان مجرمان من الحياة الواقعية.أحداث GTA 6 يبدأ المقطع الترويجي بتقديم لوسيا، التي يبدو أنها في السجن في البداية، وعندما سُئلت عن سبب حبسها، أجابت ببساطة: "أعتقد أن هذا حظ سيء".

ثم تأخذنا المقطورة إلى شاطئ مليء بالسياح والحيوانات كالطيور والدلافين، هذا ليس كل شيء ولكن هناك تماسيح أيضًا وطيور النحام، كما نرى أيضًا ما يبدو أنه مستنقعات إيفرجليدز وشخصًا يقود قاربًا هوائيًا، وبأسلوب GTA النموذجي، هناك لقطة سريعة لنادٍ للتعري وشوارع مزدحمة مغطاة بالكتابات على الجدران.

وبعد ذلك، يعرّفنا المقطع الدعائي على بطل الرواية الذكر، جيسون، وبعد ذلك نرى لوسيا في نهاية العرض وهي تقول: "الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها تجاوز هذا هي البقاء معًا، أن نكون فريقًا،" ثم تسأل شريكها في الجريمة جيسون "الثقة؟" فيجيب: "ثقة".

قبل يوم واحد فقط من الإصدار المقرر للمقطع الدعائي الأول للعبة GTA VI، قام الحساب الذي تم تعليقه الآن بنشر المقطع الدعائي على X (Twitter سابقًا)، وكان من المفترض أن يتم عرض المقطع الدعائي لأول مرة يوم الثلاثاء 5 ديسمبر الساعة 9 صباحًا بالتوقيت الشرقي، لكن Rockstar استجابت بسرعة بإصدار المقطع الدعائي بالكامل على قناتها الرسمية على YouTube.





المنصات التى سيجري طرح اللعبة عبرها:أكدت شركة Take-Two أن لعبة GTA 6 ستكون متاحة على وحدات تحكم Sony PlayStation 5 وMicrosoft Xbox Series X وSeries S، ومع ذلك، لم يكن هناك أي ذكر لإصدار اللعبة على أي منصات أخرى، مما يشير إلى أنها قد لا تكون متاحة على جهاز الكمبيوتر، على الأقل ليس في البداية.

يذكر أنه تم إصدار كل من Grand Theft Auto IV (2008) وتكملة لها GTA V (2013) في البداية على PS3 وXbox 360، ولكن ليس على الكمبيوتر الشخصي.