شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تفصل الدردشة بين ماسنجر وإنستجرام منتصف ديسمبر .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزيل ميتا قريبًا ميزة تتيح للمستخدمين الدردشة مع أصدقاء فيسبوك على إنستجرام اعتبارًا من منتصف ديسمبر، وستقوم الشركة بفصل التكامل عبر الأنظمة الأساسية، والذي أضافته في عام 2020، ولم تقدم سببًا للقيام بذلك، ولكن كما يتوقع 9to5Google، فإن تجنب العواقب التنظيمية في الاتحاد الأوروبي يبدو كدافع منطقى، وفقا لتقرير engadget.

وتم الإعلان عن التكامل الاختياري عبر الأنظمة الأساسية في عام 2019، كما تم إطلاقه بعد عام، مما أدى إلى عدم وضوح الخطوط الفاصلة بين اثنتين من أكثر خدمات الشركة شهرة، وقال Loredena Crisan نائب رئيس ماسنجر في ذلك الوقت: "تمامًا كما هو الحال اليوم، يمكنك التحدث إلى حساب Gmail إذا كان لديك حساب Yahoo، وستكون هذه الحسابات قادرة على التحدث مع بعضها البعض من خلال البروتوكول المشترك وهو ماسنجر.

وتقول ميتا إنه بمجرد حلول "منتصف ديسمبر 2023"، لن تتمكن بعد الآن من بدء محادثات أو مكالمات جديدة مع أصدقاء فيس بوك من انستجرام ، وإذا كانت لديك أي محادثات موجودة مع حسابات فيسبوك على انستجرام، فسوف تصبح للقراءة فقط.

بالإضافة إلى ذلك، لن تتمكن حسابات فيسبوك بعد الآن من رؤية حالة نشاطك أو عرض إيصالات القراءة، وأخيرًا لن يتم نقل أي محادثات موجودة مع حسابات فيسبوك إلى صندوق الوارد الخاص بك على أي من النظامين الأساسيين.

ولقد صمم الاتحاد الأوروبي قانون الأسواق الرقمية التاريخي، والذي تم إقراره في عام 2022، كرادع ضد أصحاب المنصات من اكتساب القوة الاحتكارية (أو أي شيء قريب منها)، وإذا تجاوزت شركة ما حد الإيرادات واعتبرت المفوضية الأوروبية أن المنصة مهيمنة بشكل مفرط، فيمكنها فرض عقوبة قصوى تبلغ 10% من إجمالي مبيعاتها العالمية مقارنة بالعام السابق.

ونظرًا لـ "عصا" الإنفاذ التى يوفرها هذا للهيئة الإدارية، ربما رأت ميتا الكتابة على الحائط واعتبرت أن ميزة المراسلة عبر Instagram / Facebook لا تستحق المخاطرة.