شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "زى النهارده".. المركبة الفضائية أوريون تقوم بأول رحلة تجريبية لها فى 2014 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زي النهارده منذ 9 سنوات، أُطلقت كبسولة أوريون الفضائية التابعة لناسا للمرة الأولى في 5 ديسمبر 2014، وتم تصميم هذه المركبة الفضائية لنقل رواد الفضاء إلى القمر وحتى المريخ، وفقاً لموقع space.

لم يكن هناك أحد على متن الطائرة لإجراء هذا الإطلاق التجريبي، ولكن كان هناك رواد فضاء ينطلقون إلى الفضاء داخل هذه الكبسولات بحلول منتصف عام 2020.

في أول تجربة إطلاق، انطلق الصاروخ على متن الصاروخ الثقيل United Launch Alliance Delta IV من كيب كانافيرال، وبعد أربع ساعات ونصف، سقطت في المحيط الهادئ.

مركبة أوريون الفضائية، هي مركبة ناسا المفضلة لنقل رواد الفضاء إلى القمر، ومحطة فضائية قمرية مستقبلية، وربما إلى المريخ، لقد اجتازت المركبة الفضائية بالفعل رحلة رئيسية واحدة في الفضاء في عام 2014، ورحلة ثانية مع مهمة Artemis 1.

على غرار مركبة أبولو الفضائية، تم تصميم أوريون لحمل ما يصل إلى أربعة رواد فضاء إلى وجهات مثل القمر أو المريخ، وتُعد أوريون ترقية مهمة من أبولو - فالمركبة الفضائية أحدث وأكبر بكثير من أبولو، والإلكترونيات الرياضية أكثر تقدمًا بعقود مما استخدمه رواد فضاء أبولو للطيران إلى القمر.