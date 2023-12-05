شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انقطاع الإنترنت.. كيف يمكنك جعل الكمبيوتر متصلا بالشبكة العنكبوتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاني العديد من مستخدي الانترنت في مصر من مشاكل في الخدمة، بسبب تأثر خدمات الإنترنت في بعض المناطق بالجمهورية، لذلك اذا كنت تبحث عن طريقة لتوصيل جهاز الكمبيوتر بالانترنت لانجاز اعمالك، نعرض لكم بعض الطرق التى يمكنها مساعدتك في ذلك، حيث يمكن توصيل الكمبيوتر بالإنترنت بدون الحاجة إلى شبكة واي فاي نهائيًا كما يلى:

- إنترنت "بيانات الهاتف"

هي الطريقة الأشهر البديلة لشبكات الواي فاي، ورغم بداهة الامر، حيث يمكن تفعيل (الهوت سبوت) في هاتفك الذكي ليتحول الهاتف لشبكة راوتر، يمكن من خلالها اتصال الكمبيوتر بالانترنت.

الإنترنت عبر البلوتوث

يمكن أن يتم الاتصال بالإنترنت عن طريق البلوتوث، حيث تتيح غالبية الهواتف الذكية نقل اتصال الإنترنت من جهاز آخر يدعم تقنية الهوت سبوت عبر البلوتوث مباشرة، سواء كان أندرويد أو أيفون، حيث يمكن تحديد نوع الإتصال عن طريق البلوتوث من صفحة الإعدادات، مع ملاحظة أن هذا الخيار سيظهر سواء كان الجهاز الآخر لابتوب أو هاتف ذكي، لكن يجب تفعيل الـ Hotspot على هذا الجهاز الأخر لإتاحة مشاركة اتصال الإنترنت والاتصال به عبر البلوتوث.

- عبر كابل كابل LAN to USB

تتيح هذه الطريقة توصيل الهاتف أو الكمبيوتر مباشرة إلى الراوتر، وذلك من خلال استخدم كابل الإيثرنت القادم من الراوتر مباشرة للحصول على اتصال بالإنترنت، فلتوصيل الهاتف نحتاج إلى كابل OTG أما لتوصيل الكمبيوتر، فنحتاج إلى كابل Ethernet to USB، ولعل ما يميز هذه الطريقة، هو أن المستخدم سيحصل على اتصال انترنت مستقر وسريع.