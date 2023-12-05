جارى استعادة الخدمة بشكل كامل.. بيان جديد من المصرية للاتصالات بشأن انقطاع الإنترنت

الشارقة - اميمة ياسر - أكدت الشركة المصرية للاتصالات، أنه جاري تكثيف العمل لاستعادة خدمة الانترنت بالكامل خلال فترة وجيزة وذلك بعد انقطاعها فى بعض مناطق فى بعض محافظات الجمهورية اليوم.

وأكدت المصادر، أنه تم رصد العطل الفنى فور وقوعه والتعامل معه فورا لحل مشكلة الانقطاع نتيجة عطل تقني أصاب أحد اجهزة الشبكة الرئيسية.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد أعلنت اليوم عن تأثر خدمات الإنترنت في بعض المناطق ببعض محافظات الجمهورية نتيجة عطل تقني أصاب أحد اجهزة الشبكة الرئيسية، وقد قام فريق العمل بإصلاح العطل وجاري استعادة الخدمة بشكل تدريجي على مستوى جميع مناطق الجمهورية، وسيتم استعادة الخدمة بشكل كامل خلال الساعات القادمة.