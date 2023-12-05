شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حائل.. كيف تستخدم "لينكد إن" باحترافية الذكاء الاصطناعي؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنظم جامعة حائل ممثلة في كلية العلوم التطبيقية بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية "هدف" غداً، ورشة عمل بعنوان" كيفية استخدام منصة لينكد إن باحترافية الذكاء الاصطناعي".

وتستهدف الورشة الطلاب والطالبات والخريجين، وذلك بالمدينة الجامعية.

لينكد إن

وتهدف الورشة إلى التعريف بمنصة "لينكد إن" والفئات المستهدفة في المنصة، وكذلك أهمية إنشاء حساب احترافي.

كما تهدف إلى التعريف بكيفية التقديم على الوظائف في "لينكد إن"، وبناء شبكة علاقات مهنية.