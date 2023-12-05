شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطلق تطبيق Seeing AI لمساعدة ضعاف البصر.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت مايكروسوفت تطبيق Seeing AI على أجهزة أندرويد، حيث يمكن تنزيله من متجر جوجل بلاى، والهدف من التطبيق المجاني هو مساعدة الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر على فهم المزيد من العالم من حولهم بمساعدة كاميرات هواتفهم الذكية والسرد المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وفقا لتقرير engadget.

وتقول مايكروسوفت إن تطبيق Android يستخدم أحدث التطورات التي حققتها الشركة في الذكاء الاصطناعي التوليدي وله نفس ميزات إصدار iOS، ونظرًا لوجود أكثر من 3 مليارات مستخدم لنظام Android حول العالم، يمكن أن يساعد التطبيق في تحسين نوعية حياة العديد من الأشخاص.

وتم إنشاء أحدث ميزات الذكاء الاصطناعي بمساعدة تعليقات المستخدمين، وتقول مايكروسوفت أن التطبيق يقدم الآن وصفًا أكثر تفصيلاً للصور.

وبحسب التقرير سيوفر Seeing AI ملخصًا موجزًا ​​لما تصوره الصورة عندما يضغط المستخدم على أيقونة "مزيد من المعلومات"، سيقوم التطبيق بإنشاء وصف أكثر تعمقًا للصورة، حرك إصبعك على الشاشة وسيخبرك التطبيق بمواقع الكائنات المختلفة ويمكن استيراد الصور من تطبيقات أخرى أيضًا.

ميزة أخرى طرحتها Microsoft مؤخرًا بعد تلقي تعليقات المستخدمين هي القدرة على طرح أسئلة حول مستند ما، بعد مسح مستند ضوئيًا يمكنك طرح أسئلة حول Seeing AI حول أشياء مثل عناصر القائمة أو سعر أحد العناصر في الفاتورة، كما يمكنك أيضًا أن تطلب منه تلخيص مقال قمت بمسحه ضوئيًا، ويوفر التطبيق للمستخدم إرشادات صوتية حول كيفية مسح صفحة مطبوعة ضوئيًا.

وتوفر رؤية الذكاء الاصطناعى للمستخدمين العديد من الطرق الأخرى للتعرف على العالم من حولهم من خلال توجيه الكاميرا نحو شيء ما أو التقاط صورة له، على سبيل المثال سيقرأ التطبيق جزءًا قصيرًا من النص بمجرد أن تلتقطه الكاميرا، ويمكن لرؤية الذكاء الاصطناعي مسح الرموز الشريطية وتوفير معلومات المنتج مثل الاسم والتفاصيل من العبوة عند توفرها، والتي قد تكون مفيدة بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع الأدوية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد التطبيق في التعرف على الأشخاص (وتعابير وجوههم) والعملة والألوان والسطوع، كما أنه قادر على قراءة النص المكتوب بخط اليد في بعض اللغات.

ويتم إطلاق تطبيق Seeing AI على نظام Android في اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، مع ملاحظة أن التطبيق متاح الآن بـ 18 لغة: التشيكية، الدنماركية، الهولندية، الإنجليزية، الفنلندية، الفرنسية، الألمانية، اليونانية، المجرية، الإيطالية، اليابانية، الكورية، النرويجية البوكمال، البولندية، البرتغالية، الروسية، الإسبانية، السويدية والتركية، وتخطط مايكروسوفت لتوسيع هذا العدد إلى 36 لغة في عام 2024.