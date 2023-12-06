شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تواجه مشاكل جديدة فى الهند بسبب منافذ الشحن USB-C .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت شركة أبل من الحكومة الهندية إعفاء أجهزة آيفون الحالية من القواعد الجديدة التى تتطلب أن تحتوى الهواتف الذكية المباعة في البلاد على منفذ شحن USB-C، حسبما ذكرت رويترز.

ووفقاً لموقع macrumors، تريد الهند تكرار قاعدة الاتحاد الأوروبي القادمة التي تتطلب من جميع الهواتف الذكية تنفيذ معيار الشحن USB-C ومع ذلك، وفقًا لتقرير جديد، أبلغت شركة آبل الهند أن أهداف الإنتاج المحلى الخاصة بها ستحقق أهدافها إذا طلبت البلاد أن تحتوى جميع أجهزة iPhone على منافذ شحن USB-C.

وفى اجتماع مغلق يوم 28 نوفمبر برئاسة وزارة تكنولوجيا المعلومات الهندية، طلبت شركة أبل من المسؤولين إعفاء نماذج آيفون الحالية من القواعد، محذرة من أنها ستواجه صعوبة فى تحقيق أهداف الإنتاج المحددة بموجب "خطة الحوافز المرتبطة بالإنتاج في الهند (PLI)"، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، محضر الاجتماع الذي اطلعت عليه رويترز.

تحتوي أحدث طرازات iPhone 15 فقط حاليًا على منفذ USB-C، تكمن مشكلة شركة آبل في أن العديد من المستهلكين في الهند يفضلون شراء الموديلات القديمة مثل iPhone 12 وiPhone 13، والتي تنتجها شركة Apple في الهند للمبيعات المحلية والصادرات كجزء من التزامها بمخطط PLI في البلاد.

ونقل المحضر عن المسؤولين التنفيذيين في مجال التنظيم والامتثال للمنتجات قولهم أثناء معارضتهم للقواعد: "إذا تم تطبيق اللائحة على الطرز السابقة للهواتف المحمولة، فلن تتمكن (آبل) من تلبية أهداف PLI".

وبينما تدخل لائحة الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في ديسمبر 2024، قالت الهند إنها تريد الامتثال بحلول يونيو 2025، ووفقًا للتقرير، أبلغت شركة أبل المسؤولين أنها يمكن أن تمتثل لهذا الجدول الزمني إذا تم استثناء النماذج الحالية من القواعد، ولكنها ستحتاج إلى 18 شهرًا بعد ذلك، 2024 إذا لم يكونوا كذلك، ويقال إن وزارة تكنولوجيا المعلومات الهندية قررت مراجعة طلبها في ضوء الاجتماع وسوف تتوصل إلى قرار في وقت لاحق.