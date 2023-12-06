شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك يوسع تعاملاته مع Ticketmaster فى 20 دولة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاون تطبيق تيك توك فى شهر أغسطس مع Ticketmaster للسماح للفنانين ببيع تذاكر الأحداث الحية مباشرة من خلال تطبيق الوسائط الاجتماعية، وكانت الخدمة حصرية للولايات المتحدة فقط، إلا أن تقرير حديث كشف أن الخدمة ستمتد إلى أكثر من 20 دولة فى جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا، بالإضافة إلى أستراليا والمملكة المتحدة، وفقا لتقرير engadget.

وتدعم الأداة فقط الفنانين المعتمدين رسميًا من قبل المنصة، على الرغم من أن تيك توك تقول إن ذلك يصل إلى أكثر من 75000 من الفنانين ومقدمى الأحداث، واستخدامها سهل حيث يقوم الفنان بتضمين رابط لحدث Ticketmaster ذى الصلة على مقطع فيديو، ويضغط المستخدمون على الرابط الموجود في الجزء السفلي الأيسر من الشاشة ويشترون تذكرة.

وبحسب التقرير فإن الأداة متاحة الآن لأولئك الذين يعيشون فى البلدان المؤهلة حديثًا، مثل السويد وسويسرا وبولندا ونحو 17 دولة أخرى، ولم تعلن تيك توك عن التوفر المستقبلي لمواقع إضافية، لكن المتحدث الرسمي ذكر أن الشركة "متحمسة للغاية لرؤية كيف ستتطور الشراكة مع Ticketmaster بمرور الوقت.

واتخذت Snapchat خطوة مماثلة في العام الماضي، حيث عقدت شراكة مع Ticketmaster لمطابقة المستخدمين بالحفلات الموسيقية الحية القريبة، ومع ذلك، فإن طريقة تيك توك أكثر بساطة ويجب أن تسمح بالوصول بشكل أسرع إلى التذاكر.