شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك يوسع تعاملاته مع Ticketmaster فى 20 دولة جديدة والان مع تفاصيل الخبر
وتدعم الأداة فقط الفنانين المعتمدين رسميًا من قبل المنصة، على الرغم من أن تيك توك تقول إن ذلك يصل إلى أكثر من 75000 من الفنانين ومقدمى الأحداث، واستخدامها سهل حيث يقوم الفنان بتضمين رابط لحدث Ticketmaster ذى الصلة على مقطع فيديو، ويضغط المستخدمون على الرابط الموجود في الجزء السفلي الأيسر من الشاشة ويشترون تذكرة.
وبحسب التقرير فإن الأداة متاحة الآن لأولئك الذين يعيشون فى البلدان المؤهلة حديثًا، مثل السويد وسويسرا وبولندا ونحو 17 دولة أخرى، ولم تعلن تيك توك عن التوفر المستقبلي لمواقع إضافية، لكن المتحدث الرسمي ذكر أن الشركة "متحمسة للغاية لرؤية كيف ستتطور الشراكة مع Ticketmaster بمرور الوقت.
واتخذت Snapchat خطوة مماثلة في العام الماضي، حيث عقدت شراكة مع Ticketmaster لمطابقة المستخدمين بالحفلات الموسيقية الحية القريبة، ومع ذلك، فإن طريقة تيك توك أكثر بساطة ويجب أن تسمح بالوصول بشكل أسرع إلى التذاكر.
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