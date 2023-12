تكنولوجيا: Nothing تستعد لإطلاق هاتفها المتوسط Nothing Phone 2a

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Nothing لإطلاق إصدارها المتوسط من الهواتف الذكية Nothing Phone 2a، ولقد شاركت Nothing إعلان تشويقي يؤكد على الحدث القادم.

أكدت التسريبات التي رصدت في قوائم موقع Nothing على خطط الشركة لإطلاق إصدار جديد من هواتفها الذكية والذي ظهر بنموذج رقم A142.

ولقد ألمحت الشركة في إعلان تشويقي على منتج جديد يقدم من الشركة لاحقاً هذا الأسبوع، وتشير التوقعات إلى أن الإصدار المرتقب الإعلان عنه هو هاتف الشركة المتوسط Nothing Phone 2a.

أيضاً أوضحت التسريبات التي جاءت حتى الآن أن هاتف Nothing Phone 2a يأتي بشاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش، كما يضم كاميرة خلفية مزدوجة، مع شعار Glyph على الغطاء الخلفي للهاتف.

ومن المتوقع أن يتوفر هذا الإصدار بتكلفة منخفضة مقارنة بإصدار الشركة الحالي Nothing Phone 2 الذي يتوفر الآن بسعر 600 دولار، أيضاً من المتوقع أن تقدم Nothing مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار في إعلانات تشويقية قادمة.

