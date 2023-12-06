تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات هاتف Galaxy A25 قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تسريبات مصورة من حملة سامسونج الترويجية عن مواصفات وتصميم هاتف Galaxy A25 إستعداداً للإعلان الرسمي.

إستعرضت الملصقات الإعلانية المسربة لهاتف Galaxy A25 تفاصيل مواصفات هذا الإصدار، حيث يضم الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل.

أيضاً يضم الهاتف شاشة AMOLED بحجم 6.5 إنش، وتصميم Infinity-U الذي يضم كاميرة سيلفي بدقة 13 ميجا بيكسل، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh وتقنية الشحن السريع بقدرة 25W.

ويضم Galaxy A25 رقاقة معالج بدقة تصنيع 5 نانومتر وتدعم الإتصال بشبكات 5G، ومن المتوقع أن تكون الرقاقة المستخدمة Exynos 1280.

ويتميز الهاتف بأبعاد 161.0 في 76.5 في 8.3مم، لذا يأتي هذا الإصدار بتصميم أقصر، وأقل إتساعاً مقارنة بالإصدار السابق، بينما لا تختلف سماكة الإصدار الجديد عن Galaxy A24.

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