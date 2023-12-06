انقطاع الإنترنت.. «المصرية للاتصالات» تقرر تعويض العملاء

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، اليوم الأربعاء، عن تعويض العملاء المتضررين وغير المتضررين بـ 10 جيجا بايت إضافية على جميع الباقات، بعد تأثر خدمات الإنترنت التابعة للشركة في عدد من المناطق أمس الثلاثاء.

وفي بيان لها اليوم الأربعاء، أكدت الشركة انتظام خدمة الإنترنت بالكامل على مستوى الجمهورية، مقدمة اعتذارها للعملاء.

ونفت الشركة ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود قطع بأحد الكابلات البحرية.

وامس الثلاثاء، أعلنت "المصرية للاتصالات" عن تأثر خدمات الإنترنت في بعض المناطق ببعض محافظات الجمهورية نتيجة عطل تقني أصاب أحد أجهزة الشبكة الرئيسية.

وقالت الشركة في بيان إن فريق العمل التابع لها أصلح العطل، ويجري استعادة الخدمة بشكل تدريجي على مستوى جميع مناطق الجمهورية.