شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمن السيبراني" يطالب مستخدمي جوجل كروم وهواوي بإجراء التحديث الشهري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الثلاثاء، تحذيرين لمستخدمي المتصفح جوجل كروم، ووأجهزة هواوي.

وطالب المركز المستخدمين بالتحديث العاجل لمتصفح "جوجل كروم"، حيث أصدر نظام التشغيل تحديثه الشهري.

ودعا المركز المستخدمين بالتحديث العاجل، لأجهزة هواتف هواوي، والتي أصدرت تحديثًا شهريًا لمعالجة عدد من الثغرات الأمنية.

تحذيران من أندرويد وسامسونج

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيرين لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد، وهواتف سامسونج.

وطالب المركز المستخدمين بالتحديث العاجل لنظام أندرويدن حيث أصدر نظام التشغيل تحدثه الشهري.

كما طالب المركز المستخدمين بالتحديث العاجل، لأجهزة هواتف سامسونج، والتي أصدرت تحديثا شهريا لمعالجة عدد من الثغرات الأمنية.