تكنولوجيا: Realme تعقد حدث في 14 من ديسمبر لكشف النقاب عن Realme C67 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Realme لعقد حدث في 14 من ديسمبر الجاري للإعلان الرسمي عن هاتف Realme C67 5G، ولقد كشف الإعلان التشويقي الرسمي عن تصميم الهاتف من الجهة الخلفية.

أكد الإعلان التشويقي على تصميم هاتف Realme C67 5G من الجهة الخلفية، حيث يظهر بكاميرة بتصميم دائري، كما يؤكد الإعلان التشويقي على أن الهاتف يتوفر باثنان من الإختيارات في الألوان هما الأخضر والأسود.

ويضم هذا الإصدار كاميرة رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل مع كاميرة auxiliary وفلاش LED، ومن المتوقع أن تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في زر التشغيل في الإطار الجانبي للهاتف.

كما يؤكد الإعلان التشويقي على أن C67 يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 33W، أيضاً يدعم الهاتف رقاقة ترتكز على دقة تصنيع 6 نانومتر وتدعم الإتصال بشبكات 5G، ومن المتوقع أن تكون الرقاقة Dimensity 6100 Plus.

أيضاً يتوفر هذا الإصدار بإختيارات في الذاكرة العشوائية بين 4 أو 6 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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