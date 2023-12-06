تكنولوجيا: ‏Pixel Camera تحصل على ميزة Night Sight Timelapse مع آخر تحديث

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طرحت شركة جوجل تحديثًا لكاميرا Pixel، والذي يسمح الآن لمستخدمي Pixel 8 و Pixel 8 Pro بتسجيل مقاطع فيديو أطول في الليل باستخدام ميزة Night Sight Timelapse.

يمنحك مقطع فيديو مدته 5 دقائق بدقة 1080 بكسل أو 20 دقيقة بدقة 4K لقطة زمنية مدتها 10 ثوانٍ في وضع Night Sight.

ويتيح التحديث أيضًا للمستخدمين تخصيص “مؤقت النخيل” إلى “التشغيل دائمًا” أو “التشغيل فقط عند تشغيل المؤقت لمدة 3 أو 10 ثوانٍ“. علاوةً على ذلك، يوجد الآن تبديل منفصل لصور Ultra HDR في قائمة الإعدادات “المتقدمة“.

يتم طرح هذه الميزات بواسطة جوجل مع الإصدار 9.2 من تطبيق Pixel Camera، وإذا لم تحصل عليها بعد عن طريق تحديث التطبيق من متجر Google Play، فيمكنك تجربة تحميل Pixel Camera على هاتفك الذكي.

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