تكنولوجيا: شركة Honor تعلن عن ثلاث هواتف Magic6 الرائدة بما في ذلك Porsche Design

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Honor لسلسلتها الرئيسية التالية والتي تسمى Magic6. ووفقًا لـ Digital Chat Station، سيكون هناك ثلاثة هواتف؛ الهاتف القياسي وهاتف Pro و هاتف Ultimate.

علاوةً على ذلك، هناك تصميم Porsche قيد التنفيذ، والذي قد يحل محل Ultimate.

ووفقًا للتسريب، ستحتوي جميع الهواتف على كاميرتين من الامام. وقد يأتي Porsche بتصميم أسسه نفس الشخص الذي صمم أول سيارة Porsche 911 الرياضية في الستينيات.

إذا كانت الإشاعة صحيحة، وكان المسرب على علم بمثل هذه التقارير بشكل عام، فستقوم شركة Honor بخطوة جديدة في طريق أن يصبح الطالب هو المعلم.

تعد الشركة بالفعل الشركة الرائدة في مجال الهواتف الذكية في الصين، وهي الآن تستحوذ على شراكة Porsche Design من مالكها السابق.

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