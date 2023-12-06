تكنولوجيا: جهاز Galaxy Tab Active5 يظهر على منصة منصة FCC مع قلم S-Pen

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد سامسونج لإطلاق جهاز Galaxy Tab Active5 اللوحي المتين في الأسابيع التالية، وقد ظهرت بعض المعلومات المفيدة على موقع لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، لتكشف عن خيارات التخزين وتفاصيل الشحن ودعم قلم S-Pen.

ووفقًا لقائمة الشهادات، يأتي الجهاز في نوعين مختلفين؛ 5G جاهز و Wi-Fi فقط. افتراضيًا، سيحتوي الجهاز اللوحي على مساحة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت مع إمكانية توسيع فتحة microSD.

ويحصل جهاز Galaxy Tab Active5 أيضًا على دعم S-Pen وشاحن بقوة 15 واط في الحافظة.

ووفقًا للتسريبات السابقة، نعلم أن الجهاز اللوحي سيحتوي على بطارية ضخمة بسعة 10000 مللي أمبير.

والآن، مع حصول الجهاز على شهادة لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، من المتوقع ان يصبح Galaxy Tab Active5 رسميًا في وقت قريب.

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