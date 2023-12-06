إطلاق Xiaomi Redmi Note 13 Pro على الصعيدين العالمي والهندي في يناير 2024

أنهت Xiaomi إعلان سلسلة Redmi 13C الخاصة بها في الهند بتشويق لإطلاق النسخة العالمية لـ Redmi Note 13 Pro حيث كشف البث المباشر في نهاية الفعالية أنه تم تصوير الحدث بالكامل باستخدام هاتف شاومي ريدمي نوت 13 برو بلس الجديد ، الذي تم تأكيد إطلاقه في الهند في يناير 2024.

سلسلة Xiaomi Redmi Note 13 Pro قريبًا

تتألف سلسلة Redmi Note 13 من Xiaomi من ثلاثة أعضاء – Redmi Note 13 وNote 13 Pro وNote 13 Pro+ الذي سيأتي مع كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، يستخدم Pro+ مستشعر ISOCELL HP3 الذي يأتي بحجم 1/1.4 بوصة من Samsung مع بكسل بحجم 0.56 ميكرومتر وقدرة على تسجيل فيديو بدقة تصل إلى 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وهذا هو نفس المستشعر الذي تم استخدامه في Redmi Note 12 Pro+ في العام الماضي، تم إطلاق الهواتف الثلاثة من سلسلة Note 13 مسبقًا في الصين في سبتمبر، ونتوقع أن تتم إطلاق الهواتف الثلاثة في الهند خلال فعالية الإطلاق في يناير. سنحصل بالتأكيد على مزيد من التفاصيل حول إطلاق Redmi Note 13 على الصعيدين العالمي والهندي قريبًا، لذا ترقبوا المزيد.

بشكل عام سلسلة ريدمي نوت 13 وهواتف ريدمي نوت وحدها تُعد من أكثر الهواتف التي يحبها المستخدمون خاصة مستخدموا شاومي بسبب تقديم تجربة متوازنة بين المواصفات والسعر، مواصفات ممتازة بسعر متوسط، هذا شيء ممتاز تقدمه شاومي منذ فترة بعيدة من الوقت.

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