تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن مواصفات Nubia Z60 Ultra وموعد الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على تفاصيل مواصفات هاتف Nubia Z60 Ultra المرتقب، وأيضاً موعد الإعلان الرسمي عن هذا الإصدار.

كشف ملصق إعلاني مسرب عن خطط Nubia لعقد حدث في 19 من ديسمبر في السوق الصيني لكشف النقاب عن هاتف Nubia Z60 Ultra.

ولقد أوضحت التسريبات مواصفات هذا الإصدار الذي يأتي بشاشة OLED بحجم 6.8 إنش، ودقة عرض 1.5K، كما يدعم معدل تحديث 120Hz، ويأتي هذا الإصدار دون ثقب للكاميرة الأمامية لعرض بكامل الشاشة، ومن المتوقع أن يتضمن الهاتف الجيل الخامس من تقنية الكاميرة أسفل الشاشة، والتي يشار إلى أنها تتميز بدقة 16 ميجا بيكسل.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، مع مستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر OmniVision OV64B بدقة 64 ميجا بيكسل بعدسات periscope.

وتشير التسريبات إلى أن الشاشة تأتي بتصميم مسطح، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 6000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80W.

أيضاً من المقرر أن يدعم هاتف Nubia Z60 Ultra رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3، ونظام تشغيل Android 14، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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