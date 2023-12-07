تكنولوجيا: هواوي تؤكد خططها للإعلان عن MatePad Pro 13.2 في الحدث القادم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة هواوي مؤتمر في 12 من شهر ديسمبر الجاري في مدينة دبي، ولقد أكدت العملاق الصيني على خططها للإعلان عن جهاز MatePad Pro 13.2 خلال الحدث.

شاركت هواوي اليوم مقطع فيديو تشويقي على صفحتها الرسمية أكدت من خلاله على خططها لإطلاق جهاز MatePad Pro 13.2 للأسواق العالمية في الحدث المقرر عقده قريباً.

ولقد ظهر الجهاز اللوحي الذي انطلق حصرياً خلال الفترة الماضية في السوق الصيني بتصميم نتوء الشاشة للكاميرة الأمامية، كما يظهر أيضاً بنفس الخلفية التي إشتهر بها الجهاز اللوحي.

ويتميز MatePad Pro 13.2 برقاقة معالج Kirin 9000S، ونظام تشغيل HarmonyOS 4، كما يأتي بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت.

أيضاً يضم الجهاز شاشة OLED بحجم 13.2 إنش، ومعدل تحديث 144Hz، كما يتميز بدقة عرض 2880 في 1920 بيكسل.

كما يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 10100 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 88W، أيضاً يضم جهاز MatePad Pro 13.2 عدد 6 من المكبرات الصوتية، وثلاثة من الكاميرات تنقسم إلى اثنان من الكاميرات الخلفية 13 و8 ميجا بيكسل، وكاميرة أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل مع مستشعر ToF 3D.

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