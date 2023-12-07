شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس OpenAI : لم أتوقع نجاح ChatGPT في بداية إطلاقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع أحد كبار المسؤولين التنفيذيين لشركة OpenAI، أن تطبيق ChatGPT، سيحقق جدلا عند إطلاقه، وفقاً لموقع businessinsider.

وكان في اليوم السابق لإطلاق ChatGPT في 30 نوفمبر 2022، أخبر رئيس OpenAI، جريج بروكمان، موظفيه أنه لا يتوقع أن يحظى التطبيق بالكثير من الاهتمام، وتوقع المؤسس المشارك لـ OpenAI في ذلك الوقت أنه "لا يوجد أكثر من سلسلة تغريدات واحدة تحصل على 5 آلاف إعجاب"، وذلك وفقًا لقصة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز.

تم إصدار ChatGPT بعد حوالي أسبوعين من موافقة الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI على إطلاقه، وفقًا لصحيفة The Times، ووفقًا للمنشور، لم يكن لدى برنامج ChatGPT، GPT 3.5، واجهة مستخدم رسومية (GUI) في البداية، وهذا من شأنه أن يجعل من الصعب على الشخص العادي استخدام التطبيق، وقررت OpenAI لاحقًا استخدام واجهة المستخدم الرسومية التي طورتها للعرض التوضيحي الذي عرضته على بيل جيتس في وقت سابق من عام 2022.تخلت الشركة أيضًا عن الاسم القديم "Chat with GPT 3.5"، واستقرت على "ChatGPT" فقط.

تعتبر OpenAI الآن على نطاق واسع شركة التكنولوجيا الأكثر شهرة في العالم، كما أدى صعودها غير المتوقع إلى إثارة اندفاع عالمي نحو الذهب في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث سارعت شركات التكنولوجيا الأخرى إلى بناء نماذجها الخاصة.

كتب ألتمان في منشور X بتاريخ 30 نوفمبر: "قبل عام مضى، ربما كنا نجلس في المكتب لوضع اللمسات الأخيرة على chatgpt قبل إطلاقه في صباح اليوم التالي".