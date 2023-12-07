شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تقوم بترقية Copilot باستخدام GPT-4 Turbo وDALL-E 3 من OpenAI والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مايكروسوفت أن برنامج الدردشة الآلى Copilot AI يتكامل مع أحدث طراز من OpenAI، GPT-4 Turbo، ومولد الصور DALL-E 3، من بين ترقيات أخرى ، ومن المفترض أن يؤدى هذا إلى تحسين الأداء العام للخدمة بشكل كبير، فى الوقت المناسب تمامًا للذكرى السنوية الأولى وهى عيد ميلاد Copilot AI وفقا لتقرير engadget.

وقال التقرير، هناك أحدث وأكبر نموذج لغة كبير من OpenAI ، وسيسمح تكامل GPT-4 Turbo لمستخدمي Copilot بمعالجة المهام المعقدة التي قد تتسبب في وصول التكرارات السابقة للبرنامج إلى الجنون.

وسمح الجيل الأخير بـ 50 صفحة نصية فقط كمدخل بيانات، بينما يقبل GPT-4 Turbo ما يصل إلى 300 صفحة، والنتيجة النهائية هى ردود أكثر وضوحا على الاستفسارات ، ويتم حاليًا اختبار التكامل من قبل مستخدمين محددين، مع توفره على نطاق أوسع في الأسابيع القليلة المقبلة.

وهناك أيضًا تكامل مع أحدث طراز DALL-E 3، ويقوم برنامج الدردشة الآلي هذا بإنشاء صور ذات جودة أعلى من أي وقت مضى، والأهم من ذلك، مع إيلاء اهتمام أكبر للدقة، بمعنى آخر يجب أن تتطابق الصورة مع المطالبة في أغلب الأحيان، وهذه الأداة متاحة بالفعل لمستخدمي Copilot، ويمكنك التحقق منها هنا.

وهناك المزيد من الميزات القادمة إلى مساعد الطيار بالقرب منك، وتتضمن أداة Inline Compose الآن قائمة إعادة كتابة تتيح لك تحديد كتلة من النص، وعندها يقوم الروبوت بإعادة كتابتها لك.

ولا ينبغي أن يسبب هذا أي مشاكل على الإطلاق في المدارس وستتوفر هذه الأداة لجميع مستخدمي Edge في المستقبل القريب.

ويحظى المبرمجون أيضًا ببعض الحب، مع مجموعة ميزات جديدة تسمى Code Interpreter، وموقف مايكروسوفت صامت إلى حد ما بشأن التفاصيل هنا، لكنها تقول إنها ستمكن المستخدمين من أداء مهام معقدة مثل "تحليل البيانات، والتصور، والرياضيات"، وبالطبع ترميز مجموعة متنوعة من الحدائق ، Code Interpreter هو حاليًا في مرحلة تجريبية، ومن المقرر إصداره على نطاق واسع في المستقبل القريب.

وأخيرًا، حصل بحث Bing على ترقية مدعومة بـ GPT-4، ومن المفترض أن يسمح ذلك باستعلامات بحث موسعة للمواضيع المعقدة، مع نتائج محسنة، وكتبت Microsoft منشور مدونة يوضح بالتفصيل كيفية عمل هذه الترقية، وباختصار فهو يبحث عن أشكال متعددة للاستعلام مرة واحدة ويحفظ تلقائيًا المعلومات غير المفيدة.