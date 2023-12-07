شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليابان تستهدف 19 يناير لأول هبوط على سطح القمر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستدخل اليابان التاريخ في استكشاف القمر في منتصف الشهر المقبل، إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، وفقا لتقرير سبيس .

أعلنت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) أنها تستهدف يوم 19 يناير للهبوط على سطح القمر لمركبتها الفضائية الروبوتية SLIM ("Smart Lander for Investigating Moon").

وتدعو الخطة التي تم الكشف عنها حديثًا أن يبدأ SLIM هبوطه نحو القمر في 19 يناير حوالي الساعة 10 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة ، ومن المقرر أن يتم الهبوط الذي سيمثل أول هبوط سلس على سطح القمر لمركبة فضائية يابانية بعد حوالي 20 دقيقة.

وتم إطلاق مسبار SLIM الذي يبلغ طوله 8.8 قدم (2.7 متر) على متن صاروخ ياباني H-2A مع تلسكوب فضائي للأشعة السينية يسمى XRISM في 6 سبتمبر، وتم نشر XRISM في مدار أرضي منخفض ، لكن SLIM بدأ في صنع وقوده الدائري. طريقة فعالة إلى القمر.

وإذا سارت الأمور بسلاسة، فسوف يدخل SLIM المدار القمري في يوم عيد الميلاد، ثم سيقضي ما يقرب من شهر في الاستعداد لمحاولة الهبوط التي تثبت التكنولوجيا.

ومن شأن النجاح أن يجعل اليابان الدولة الخامسة التي ترسل مسبارًا إلى القمر، بعد الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة والصين والهند ، ويمكن أن يفتح هذا الهبوط أيضًا الأبواب أمام عمليات استكشاف أكثر طموحًا في المستقبل.

وكتب مسؤولو وكالة استكشاف الفضاء اليابانية في تحديث اليوم: "يهدف SLIM إلى تحقيق هبوط دقيق بدقة تقل عن 100 متر [330 قدمًا]" .

وأضافوا: "يمثل هذا هبوطًا عالي الدقة غير مسبوق على جسم جاذبية مثل القمر، ومن المتوقع أن تساهم النتائج في برامج مثل استكشاف الفضاء الدولي قيد الدراسة حاليًا".

ويحمل SLIM أيضًا مسبارين صغيرين، سيتم نشرهما على سطح القمر بعد الهبوط، وسيقوم الثنائي بتصوير موقع الهبوط، ومساعدة فريق SLIM في مراقبة حالة السفينة الأم وتوفير "نظام اتصال مستقل للاتصال المباشر مع الأرض"، وفقًا للمجموعة الصحفية لمهمة JAXA.