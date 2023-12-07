شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أخيرا شحن أجهزة أيفون بالشحن اللاسلكية غير التابعة لـMagSafe.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير theverge أن Apple أصدرت معاينة لتحديث iOS، وتقول Anker أن أجهزة الشحن اللاسلكية القادمة المتوافقة مع Qi2 ستوفر شحنًا أسرع بقدرة 15 وات لأجهزة iPhone 13 وiPhone 14 وiPhone 15.

ولم تستجب شركة Apple لطلب التعليق، ولكن من المفترض أن يمتد هذا الدعم ليشمل جميع أجهزة شحن Qi2، والمشكلة الوحيدة المتبقية هى أنه على الرغم من إعلان شركات مثل Anker وBelkin وMophie عن أجهزة متوافقة مع Qi2 منذ بضعة أشهر، إلا أنه لا توجد منتجات معتمدة متاحة للشراء حتى الآن.

كما أن أجهزة الشحن التابعة لجهات خارجية والتى تعمل مع أجهزة iPhone بنفس معدل تقنية MagSafe هى الطريقة التى كنا نأمل أن تعمل بها الأمور، مع الأخذ فى الاعتبار أن ملف تعريف الطاقة المغناطيسى الخاص بمواصفات Qi2 المحدثة يجلب المغناطيس والمصادقة التى ساهمت بها Apple.

وسيؤدى ذلك إلى تمكين أجهزة الشحن اللاسلكية السريعة التى يمكنك استخدامها مع كل من أجهزة iPhone، وفى النهاية، أجهزة Android المتوافقة. ومع ذلك، كنا نسأل عن هذا الأمر منذ أشهر، وبخلاف بيان من Belkin حول iPhone 15، لم نتمكن من الحصول على كلمة نهائية بطريقة أو بأخرى حول دعم iPhone للحد الأقصى لمعدل الشحن.

أكدت المتحدثة باسم Anker Mary Woodbury فى رسالة بالبريد الإلكترونى إلى The Verge أنه، على عكس منتجات Qi القديمة التى كانت مقتصرة على الشحن بنصف السرعة 7.5 واط مع أجهزة iPhone، يمكن لمنتجات MagGo الجديدة دعم الشحن بقوة 15 واط، وهو نفس المعدل الأقصى الذى تحصل عليه مع MagSafe من Apple، ولا توجد أيضًا أى معلومات حول دعم سلسلة iPhone 12 (أو iPhone 13 mini، الذى يصل إلى 12 واط بحد أقصى حتى عند إقرانه بشواحن MagSafe)، والتى يجب أن تحتوى على أجهزة متوافقة ولكنها قد تتطلب تحديثات البرامج الخاصة بها.

وقامت شركة Apple بشحن الإصدار المرشح من iOS 17.2 مع ملاحظة تفيد بأنها أضافت توافق Qi2 لجهاز iPhone 13 و14 ( دعم iPhone 15 المدرج لـ Qi2 عند الإطلاق ) دون الخوض فى التفاصيل حول مدى سرعة عمل الشحن مع أجهزة غير قابلة للشحن أجهزة MagSafe.

عندما تم الإعلان عن منتجات MagGo الجديدة فى نهاية شهر أغسطس، لم تقم Anker بإدراج أرقام الطرازات أو الأسعار أو تواريخ الإصدار، ولكنها قالت أنه يمكننا أن نتوقع بنك طاقة محمولًا جديدًا مزودًا بمسند، وتصميمات جديدة لمحطة شحن لاسلكية لشحن جهاز iPhone الخاص بك، AirPods وApple Watch فى أن واحد، وشاحن بسيط بقدرة 15 واط، ومحطة شحن مغناطيسية كروية بقدرة 67 واط لسطح المكتب الخاص بك مع مخرج 8 فى 1.