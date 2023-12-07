شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تصنع بطاريات iPhone 16 فى الهند.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغت شركة آبل موردي المكونات بأنها تريد تصنيع بطاريات iPhone 16 في الهند، كجزء من جهود الشركة لتنويع سلسلة التوريد العالمية الخاصة بها وتقليل اعتمادها على التصنيع الصيني، وفقاً لموقع macrumors.

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن شركة أبل أبلغت موردي البطاريات، بما في ذلك شركة Desay الصينية وشركة Simplo Technology التايوانية، بتفضيلها الحصول على بطاريات لجهاز iPhone العام المقبل المصنوع في الهند، وشجعت الشركات المصنعة على إنشاء مصانع جديدة هناك أو زيادة الإنتاج في المواقع الحالية في المستقبل.

قال أحد الأشخاص المقربين من شركة Apple الذي تحدث إلى فايننشال تايمز: "إذا سارت الأمور على الطريق المخطط الذي يتعلق بإمدادات بطارية iPhone 16، فإن شركة Apple تخطط لنقل المزيد من إنتاج بطاريات iPhone إلى الهند".

تعمل شركة Apple بالفعل مع Foxconn وPegatron وTata (المالك الجديد لشركة Wistron) لتصنيع أجهزة iPhone في الهند، حيث تتولى Foxconn 75 إلى 80% من تجميع الأجهزة، واستثمرت شركة فوكسكون أكثر من 500 مليون دولار في الهند لتعزيز قدراتها التصنيعية.

يعتقد محلل أبل Ming-Chi Kuo أن 12 إلى 14% من شحنات ‌iPhone‌ العالمية يتم تصنيعها في الهند، مع زيادة هذه النسبة إلى 20 إلى 25 % بحلول عام 2024، وسيبدأ الإنتاج التمهيدي لجهاز iPhone 17 القياسي في الهند في النصف الثاني من عام عام 2025، وفقًا لكو، ستكون المرة الأولى التي تبدأ فيها شركة Apple في تطوير هاتف iPhone‌ جديد خارج الصين.

بالإضافة إلى السماح لشركة Apple بنقل التصنيع بعيدًا عن الصين، فإن زيادة الإنتاج في الهند توفر لشركة Apple فرصة لتعزيز علاقتها مع الحكومة الهندية، حيث تعد الهند سوقًا رئيسيًا لشركة Apple نظرًا للطلب المتزايد على منتجات Apple في البلاد.