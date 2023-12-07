شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح تحديثا كبيرا لأجهزة Pixel قبل نهاية العام.. تعرف على أهمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم Google بعض تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة الجديدة إلى هاتف Pixel 8 Pro ، وقد طرحت الشركة مؤخرا بعض المميزات الخاصة بشهر ديسمبر لأجهزة Pixel، وفقا لتقرير theverge.

وبحسب التقرير فسيكون Video Boost، وهو حصري لنسخة بيكسل 8 برو متاحًا بدءًا من اليوم ، والذى يتيح تحميل مقاطع الفيديو الخاصة بك، حيث تقوم نماذج التصوير الفوتوغرافي الحسابية الخاصة بنا بضبط اللون والإضاءة والثبات.

كما يتضمن Video Boost أيضًا ميزة إضافية أخرى: Night Sight للفيديو، ويستخدم هذا "الذكاء الاصطناعي لتطبيق تقليل الضوضاء على مقاطع الفيديو المسجلة ليلاً أو في ظروف الإضاءة المنخفضة حتى ترى تفاصيل وألوانًا غنية." لطالما كانت Night Sight سمة مميزة لهواتف Pixel ولكنها كانت مقتصرة على الصور الثابتة حتى الآن، وتقول جوجل إن ميزة Night Sight للفيديو يمكن أن تنتج بعض اللقطات الرائعة بفاصل زمني، إذا كان هذا هو الشيء الذي تفضله.

كما يوجد هناك وضع Light Portrait والذى يزيل الظلال القاسية، كما أصبح Photo Unblur الآن أفضل في زيادة وضوح وجوه الكلاب والقطط.

وهناك المزيد أيضا ، وتتضمن أجهزة Pixel الآن وضع الإصلاح الذي سيحمي بياناتك الخاصة عندما يكون هاتفك في الخدمة، وسيؤدي هذا إلى إبعاد صورك ورسائلك والمحتويات الحساسة الأخرى عن أي شخص يقوم بأعمال الإصلاح.

وفيما يتعلق بموضوع الأمان، يستطيع مدير كلمات المرور من Google "تحديد أي من حساباتك يدعم مفاتيح المرور ويساعدك على إضافتها ببضع نقرات فقط."