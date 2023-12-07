شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تنتقد ممارسات مايكروسوفت التجارية فى تحقيق السوق السحابية فى بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت أمازون إلى جوجل فى انتقاد مايكروسوفت بشأن اتفاقيات الترخيص التي تقيد المنافسة في سوق الحوسبة السحابية في المملكة المتحدة، زاعمة أن ممارسات مايكروسوفت التجارية تجعل من الصعب على العملاء التحول إلى موفري خدمات سحابية بديلين أو تشغيل خدمات منافسة إلى جانب Azure، وفقا لتقرير theverge.

وتقوم هيئة المنافسة والأسواق (CMA) حاليًا بالتحقيق في صناعة الحوسبة السحابية في المملكة المتحدة والتي تهيمن عليها أمازون ومايكروسوفت،

وعرضت أمازون مخاوفها في رسالة بتاريخ 23 نوفمبر 2023 ولكن نشرتها هيئة أسواق المال وقالت :

"يستخدم بعض موفري تكنولوجيا المعلومات، مثل مايكروسوفت، ممارسات الترخيص التي تقيد اختيارات العملاء وتجعل التبديل أكثر صعوبة، على سبيل المثال غيرت مايكروسوفت شروط الترخيص الخاصة بها في عام 2019 ومرة ​​أخرى في عام 2022 لتجعل من الصعب على العملاء تشغيل بعض عروض برامجها الشائعة على Google Cloud وAWS وAlibaba، ولاستخدام العديد من منتجات برامج Microsoft مع موفري الخدمات السحابية الآخرين، يجب على العميل شراء ترخيص منفصل حتى لو كان يمتلك البرنامج بالفعل، وهذا غالبًا ما يجعل من غير الممكن من الناحية المالية أن يختار العميل مزودًا آخر غير مايكروسوفت.

وأطلقت هيئة أسواق المال مؤخرًا تحقيقًا رسميًا في صناعة الحوسبة السحابية في المملكة المتحدة في الخامس من أكتوبر بعد أن أثارت Ofcom، الجهة المنظمة للاتصالات في البلاد، مخاوف بشأن هيمنة أمازون ومايكروسوفت على السوق، وفقًا لبحث Ofcom الذي أدى إلى الإحالة ، امتلكت Amazon Web Services (AWS) وMicrosoft حصة سوقية مشتركة تتراوح بين 70 إلى 80 بالمائة في عام 2022، مع حصول Google على 5 إلى 10 بالمائة كأقرب منافس لهما.

وقالت سارة كارديل، الرئيس التنفيذي لشركة CMA : "هذا سوق بقيمة 7.5 مليار جنيه إسترليني يدعم مجموعة كاملة من الخدمات عبر الإنترنت - من وسائل التواصل الاجتماعي إلى نماذج مؤسسة الذكاء الاصطناعي.

وتعتمد العديد من الشركات الآن بشكل كامل على الخدمات السحابية، مما يجعل المنافسة الفعالة في هذا السوق أمرًا ضروريًا."

وتأتى مخاوف أمازون بشأن مايكروسوفت في أعقاب انتقادات مماثلة وجهتها جوجل إلى هيئة أسواق المال في أكتوبر، وفي الرسالة المنشورة ، تدعي جوجل أن ممارسات ترخيص مايكروسوفت كانت ضارة لعملاء المملكة المتحدة لأنها لا تترك لهم "أي بديل معقول اقتصاديًا سوى استخدام Azure كمزود للخدمات السحابية، حتى لو كانوا يفضلون الأسعار والجودة والأمن والابتكارات وملامح المنافسين، وقالت جوجل إن ممارسات الترخيص هذه كانت أكبر مشكلة تمنع المنافسة في سوق الحوسبة السحابية في المملكة المتحدة.

وقامت Microsoft بتحديث اتفاقيات الترخيص السحابي الخاصة بها في أغسطس من العام الماضي في محاولة لمعالجة الشكاوى التنظيمية المحيطة بالمنافسة في السوق وتسهيل قيام العملاء الأوروبيين بنقل برامجهم الحالية إلى الشبكات المنافسة، لكن منافسي الشركة ما زالوا غير مقتنعين، حيث قال نائب رئيس Google Cloud، أميت زافيري، لرويترز إن ترخيص مايكروسوفت المحدث أدى إلى ارتفاع التكاليف للعملاء الذين أرادوا استخدام Google أو AWS بدلاً من Azure، وقال زافيري إن AWS لا تشكل نفس المخاطر المضادة للمنافسة مثل Microsoft على الرغم من امتلاكها لحصة أكبر في السوق السحابية لأن عملاء AWS لا يواجهون نفس قيود الترخيص.

ويهدف تحقيق هيئة أسواق المال إلى تعزيز المنافسة السحابية، بحيث لا يتم استبعاد مقدمي الخدمات الصغار من الصناعة، بالنسبة لشركة جوجل، التي تحتل المركز الثالث، هناك فرصة لإضعاف منافسيها الرئيسيين.

و إنه وضع مماثل بالنسبة لشركة أمازون، التي تعد أفضل مزود للخدمات السحابية في الوقت الحالي، وسيكون الأمر متروكًا لهيئة أسواق المال للتحقيق في جميع المخاوف بشكل كامل، والوصول إلى جوهر ما يجب القيام به لضمان المنافسة العادلة في السوق الرئيسية.