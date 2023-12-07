شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة إرسال الصور والفيديوهات بالجودة الأصلية على واتساب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح تطبيق واتساب خيارًا جديدًا يتيح للمستخدمين على iPhone مشاركة الصور ومقاطع الفيديو عبر منصة المراسلة بجودتها الأصلية، وإليك كيف يعمل وكيفية استخدامه، وفقاً لموقع macrumors.

في السابق، كان بإمكان مستخدمي واتساب فقط إرسال الوسائط بدقة عالية أو "جودة HD"، ولكن على الرغم من أن هذا يعد تحسينًا مرحبًا به في معالجة قيود مشاركة الوسائط ذات الجودة المنخفضة للخدمة، إلا أنه لا يزال يتضمن الضغط، ولحسن الحظ، هناك ميزة جديدة تتغلب على ذلك.

تعمل أحدث ميزة في واتساب على تجنب الضغط تمامًا من خلال السماح بمشاركة الصور والفيديو كملفات، وبالتالي الحفاظ على جودتها الأصلية، يقول واتساب إن الخيار الجديد سيتم طرحه "خلال الأسابيع المقبلة"، لذلك قد لا تراه على الفور على جهازك، اعتمادًا على مكان وجودك، وإليك كيفية استخدامه.

طريقة ارسال الصور والفيديوهات بالجودة الأصلية على واتساب

1-افتح محادثة موجودة في WhatsApp أو ابدأ محادثة جديدة.

2- اضغط على أيقونة +، على يسار حقل إدخال النص.

3- اضغط على المستند ➝ اختر صورة أو فيديو.

4- اختر الوسائط التي تريد إرسالها، ثم قم بالتأكيد بالضغط على السهم الأزرق.

لاحظ الحد الأقصى البالغ 2 جيجابايت للملفات التي يمكن إرسالها باستخدام هذه الميزة.

عند إرسال الملفات، لا تظهر معاينات الوسائط في نافذة الدردشة، ولكن يمكن للمستلم النقر على الملفات لعرضها. يقوم WhatsApp أيضًا باختبار نفس الميزة لنظام Android، على الرغم من عدم وجود أي معلومات إضافية حول متى ستصبح متاحة.