شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية العثور على رسائل البريد الإلكتروني المؤرشفة في Gmail وإعادتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تريد تنظيف البريد الوارد في Gmail ، ولكنك لا تريد حذف أي شيء نهائيًا، فإن اختيار خيار الأرشيف هو الأفضل، فعندما تقوم بأرشفة رسالة بريد إلكتروني، تتم إزالتها من مجلد البريد الوارد الخاص بك مع الاستمرار في الوصول إليها.

وفيما يلي كيفية الوصول إلى أي رسائل بريد إلكتروني قمت بأرشفتها مسبقًا، بالإضافة إلى كيفية نقل هذه الرسائل مرة أخرى إلى صندوق الوارد العادي الخاص بك للوصول إليها بسرعة

إذا قمت بالوصول إلى Gmail عبر متصفح ويب، فمن السهل استدعاء أي رسائل بريد إلكتروني قد تكون قمت بأرشفتها، بالنسبة للمبتدئين، إذا اخترت استخدام شريط البحث الموجود أعلى الصفحة، فستتضمن نتائج البحث أي رسائل بريد إلكتروني مؤرشفة.

وبدلاً من ذلك، يمكنك الوصول إلى كل البريد المتاح لديك، بما في ذلك الأجزاء المؤرشفة، ضمن خيار كل البريد .

الخطوة 1: قم بزيارة موقع Gmail وقم بتسجيل الدخول.

الخطوة 2: على الجانب الأيسر من الشاشة، حدد المزيد .

الخطوة 3: حدد خيار كل البريد .

الخطوة 4: على الجانب الأيمن من الشاشة، يمكنك الآن تصفح بريدك الإلكتروني، وسيتضمن جميع رسائل البريد الإلكتروني الموجودة في حسابك، بما في ذلك المحتوى المؤرشف.