شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟ أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone 12 mini و iPhone SE 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة أبل عن سلسلة iPhone 12 منذ عامين تقريبًا حيث يعد هاتف iPhone 12 Mini من أبل واحدًا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف iPhone SE 2020، كما يلى:

iPhone 12 mini:

الشاشة: شاشة 5.4 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة OLED.

دقة الشاشة: ببدقة 2340× 1080بيكسل.

المعالج: معالج A14 Bionic.

الذاكرة الداخلية: 128GB.

نظام التشغيل: iOS (14.x) .

البطارية: بقوة 2425 mAh.

الكاميرا الخلفية: ثنائية 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل.

نظام التشغيل: يعمل بنظام التشغيل iOS (13.x).

مساحة الشاشة: يأتى بشاشة 4.7 بوصة.

دقة الشاشة: تبلغ 1334 × 750 بيكسل.

نوع الشاشة: شاشة IPS LCD.

الكاميرا الخلفية: كاميرا خلفية 12 ميجا بيكسل.

الكاميرا الأمامية: تبلغ 7 ميجا بيكسل .

نوع المعالج: شرائح Apple A13 Bionic APL1W85.

ذاكرة الوصول العشوائى: تبلغ 3GB.

الحد الأقصى للذاكرة الداخلية: تبلغ 64 جيجا بايت.

البطارية: بطارية 1821 mAh.