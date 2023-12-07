شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطأ في iOS 17 يقوم بتبديل التطبيقات أثناء الكتابة .. اعرف كيفية الإصلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغ عدد متزايد من مستخدمي iPhone عن خطأ مستمر في نظام التشغيل iOS 17 يتسبب في ظهور مبدل التطبيق فجأة عند الكتابة على الشاشة، إذا واجهت هذه المشكلة المحبطة، فأنت لست وحدك.

ووفقاً لموقع macrumors، تحتوي منتديات مجتمع Apple وReddit على تقارير مماثلة عن أشخاص تم خروجهم من الرسائل والملاحظات والتطبيقات الأخرى في منتصف الجملة ليجدوا أنفسهم في تطبيق آخر لأنهم كانوا لا يزالون ينقرون على الشاشة عندما ظهر مبدل التطبيق فجأة.

وإلى أن تتعامل شركة Apple مع هذه المشكلة، سيكون هناك حل مؤقت - أو بشكل أكثر دقة حل بديل، لأنه يتضمن إيقاف تشغيل إمكانية الوصول، وهي ميزة سيفتقدها بعض المستخدمين بلا شك، تعد إمكانية الوصول ميزة اختيارية تعمل على خفض النصف العلوي من الشاشة بحيث تكون في متناول أصابعك بسهولة، وإليك كيفية تعطيله.

كيفية الإصلاح خطأ iOS 17

1- افتح الإعدادات على ‌iPhone‌ الخاص بك.

2- اضغط على إمكانية الوصول.

3- ضمن "البدنية والحركية"، حدد اللمس.

4- قم بإيقاف تشغيل المفتاح الموجود بجوار إمكانية الوصول.

يبدو أن تعطيل إمكانية الوصول يؤدي إلى إيقاف خطأ الكتابة في مساراته لجميع المتأثرين، مما يشير إلى أن Apple لديها مشكلة غير معروفة مرتبطة بميزة إمكانية الوصول.