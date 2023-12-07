شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاي؟ كيفية التحقق من مستوى بطارية Apple Magic Keyboard والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجمع لوحة المفاتيح Magic Keyboard من Apple بين التصميم الأنيق وآلية المقص الثابتة أسفل كل مفتاح وبطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن، ويتم شحنها عبر كابل Lightning إلى USB المرفق، مما يعني أنك لن تضطر إلى استبدال بطاريات AA، وفقاً لموقع macrumors.

البطارية المدمجة تدوم لمدة طويلة جدًا، ويجب أن تعمل على تشغيل لوحة المفاتيح الخاصة بك لمدة شهر تقريبًا أو أكثر بين عمليات الشحن، وإذا لم تكن متأكدًا من مقدار الشحن المتبقى، فيمكنك التحقق من مستوى البطارية في أي وقت داخل macOS، توضح لك الخطوات التالية كيف.

كيفية التحقق من مستوى بطارية Apple Magic Keyboard

1- انقر على رمز Apple () في شريط القائمة بالزاوية العلوية اليسرى من شاشة جهاز Mac.

2- حدد إعدادات النظام ، ثم حدد لوحة المفاتيح في العمود الجانبي.

3- تحقق من مستوى النسبة المئوية بجوار Magic Keyboard في عمود "أجهزتي". هذه هي النسبة المئوية لعمر البطارية المتبقي.

يمكنك أيضًا التحقق من نسبة مستوى البطارية من قائمة Bluetooth، والتي يمكن الوصول إليها عبر مركز التحكم في شريط القائمة، من المفترض أن ترى النسبة المئوية بجوار لوحة مفاتيح Apple الخاصة بك، مدرجة ضمن "الأجهزة".

إذا كنت لا تتذكر التحقق من بطاريات لوحة مفاتيح Apple، سيعرض macOS إشعارًا عندما ينخفض مستوى البطارية إلى 10% أو أقل.