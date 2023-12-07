تكنولوجيا: ابل تخطط لإطلاق أول هاتف iPhone بكاميرة أسفل الشاشة في 2027

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أوضح تقرير نشر من “TheElec” مؤخراً خطط ابل لإطلاق أول هاتف أيفون بتقنية الكاميرة أسفل الشاشة بعد عام 2026.

توسعت ابل بتصميم ” Dynamic Island” وفتحات الشاشة لنظام الكاميرة الأمامية في جميع إصدارات الشركة من هواتف iPhone 15، بعد أن إقتصر هذا التصميم على إصدارات Pro فقط في السلسلة السابقة.

وتؤكد أحدث التقارير على أن شركة ابل تستمر في تبني هذا التصميم لبضع سنوات قادمة، حيث لا تخطط ابل للتغيير إلى تصميم الكاميرة أسفل الشاشة في أي وقت قريب.

ولقد أوضح تقرير “TheElec” أن تصميم الكاميرة أسفل الشاشة يقدم في إصدارات الأيفون بعد عام 2026، من جانب أخر تعمل شركة LG Innotek على تطوير تقنية الكاميرة أسفل الشاشة الذي يرتكز على نظام جديد للعدسات بتصميم حر.

ومن المتوقع أن يدعم هذا التصميم الجديد نفاذية أعلى للإضاءة، وتحسين جودة الصور وأيضاً معالجة المشكلات الحالية التي تواجه مطوري هذه التقنية في الهواتف الذكية.

يذكر أن تقرير سابق نشر من “Ross Young” أشار فيه أن ابل تتجه لدعم هواتف الأيفون بتصميم أسفل الشاشة لنظام Face ID في إصدارات الشركة المقرر إطلاقها في 2025 من هواتف iPhone Pro، بينما يأتي أول هاتف أيفون بنظام متكامل لتقنية الكاميرة أسفل الشاشة وFace ID في 2027.

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