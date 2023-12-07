تكنولوجيا: هاتف iQOO 12 5G ينطلق للأسواق العالمية برقاقة Snapdragon 8 Gen 3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق هاتف iQOO 12 5G رسمياً للأسواق العالمية بدءاً من سوق تايلند، وهو أول الإصدارات التي تتوفر في الأسواق العالمية برقاقة Snapdragon 8 Gen 3.

كانت علامة iQOO التجارية قد أعلنت عن هواتف iQOO 12 وiQOO 12 Pro في السوق الصيني خلال شهر نوفمبر الماضي.

واليوم تقدم الشركة هاتف iQOO 12 5G للأسواق العالمية، ويتميز هذا الإصدار بشاشة OLED مسطحة بحجم 6.78 إنش، وجودة عرض 1.5K أو بدقة 2800 في 1260 بيكسل، ومعدل تحديث 144Hz، وتعتيم 2160PHz PWM، ونسبة سطوع 3000 nit، بكثافة عرض 452 بيكسل لكل إنش.

ويأتي الهاتف برقاقة Q1 المطورة من الشركة لتعزيز آداء الجرافيك في الألعاب، كما يضم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3، ويأتي بمعايير LPDDR5x في الذاكرة العشوائية، ومعايير UFS 4.0 في السعة التخزينية.

كما يدعم iQOO 12 بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 120W، أيضاً ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 14 الذي يرتكز على واجهة FunTouch OS 14.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، مع مستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر telephoto بدقة 64 ميجا بيكسل بميزة التكبير البصري حتى 3 مرات.

أيضاً يضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل في ثقب الشاشة، ويأتي بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، ويدعم تقنية Wi-Fi 7، وتقنية البلوتوث 5.4، ويضم IR blaster، ويتميز بأبعاد 163.22 في 75.88 في 8.1 مم، ووزن 203.7 جرام ويتوفر الهاتف بسعر يبدأ من 790 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة 512 جيجا بايت.

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