شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تحتفل بالذكرى السنوية الـ25 لمحطة الفضاء الدولية بمكالمة للرواد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل ناسا بالذكرى الـ25 لمحطة الفضاء الدولية، حيث احتفل بوب كابانا، رائد الفضاء الذى ساعد فى إنشاء المحطة، وعمل في مركز القيادة الخلفي لمكوك الفضاء إنديفور لربط عقدة صنعتها الولايات المتحدة بوحدة روسية في مدار حول الأرض قبل خمسة وعشرين عامًا، في اتصال مع طاقم الرحلة الاستكشافية السبعين لمحطة الفضاء من مقر الوكالة بهذا الحدث.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، احتفل كابانا بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لنجاحه ونجاح طاقم STS-88 من خلال الانضمام إلى جويل مونتالبانو، مدير برنامج محطة الفضاء التابعة لناسا، في طرح أسئلة على طاقم المحطة المدارية، بما في ذلك القائد أندرياس موجنسن من وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) ومهندسي الطيران ياسمين مقبلي ولورال أوهارا من وكالة ناسا وساتوشي فوروكاوا من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) ورواد الفضاء أوليج كونونينكو ونيكولاي تشوب وكونستانتين بوريسوف من شركة الفضاء الفيدرالية الروسية روسكوزموس.

يمثل أفراد طاقم إكسبيديشن 70 السبعة أربعة من الشركاء الخمسة في محطة الفضاء الدولية، باستثناء وكالة الفضاء الكندية.

قال كابانا: "فكر في كل ما تم إنجازه في محطة الفضاء الدولية خلال الـ 25 عامًا الماضية، ما يعادل 3000 بحث وتحقيق تعليمي من 108 دول حول العالم، وكان لدينا 273 شخصًا من 21 دولة مختلفة يزورون المحطة الفضائية."

وقالت مقبلي: "أحد الجوانب المفضلة لدي في محطة الفضاء الدولية هو الجزء الدولي منها"، مضيفة "كل منا يحمل وجهات نظره الفريدة، ليس فقط من جنسياتنا المختلفة، ولكن أيضًا من خلفياتنا المختلفة."

وأضافت مقبلى، "أعتقد أننا بالتأكيد قد تعززنا بالشراكة الدولية، عندما يكون لديك شركاء متعددون يعملون معًا.. إنها أقوى وأكثر مرونة في مواجهة أي نوع من المشاكل أو العقبات التي تعترض طريقنا، وبالتالي فهي بالتأكيد تجعلنا أقوى، وأعتقد أن هذا هو السبب وراء وجود محطة الفضاء الدولية هنا منذ 25 عامًا".

ويخطط شركاء المحطة الآن لتشغيل المختبر المداري حتى عام 2030 على الأقل، وفتحوا الوصول إلى محطة الفضاء الدولية لمزيد من الاستخدامات التجارية، ومن المتوقع أن تجلب عمليات الإطلاق في العام المقبل رواد فضاء من بيلاروسيا وتركيا والهند، من بين دول أخرى.