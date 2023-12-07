شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة "ميتا" الأمريكية تبدأ التشفير التام للرسائل على فيسبوك وماسنجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة "ميتا بلاتفورم" الأمريكية، بدء عملية التشفير التام لجميع المحادثات والمكالمات الشخصية على ماسنجر وفيسبوك.

وذكرت شركة التواصل الاجتماعي، أن خاصية التشفير التام ستكون متاحة للمستخدمين على الفور، لكن قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتم تحديث جميع حسابات ماسنجر بالتشفير التام، ليكون ضمن الإعدادات المفترضة.

وأوضحت أن برنامج "ماسنجر" كان لديه في السابق خيار تشغيل خاصية التشفير التام، مما يسمح بقراءة الرسائل من قبل المرسل والمتلقي فقط، لكن مع هذا التغيير سيتم تشفير الرسائل بشكل تلقائي.

وأشارت الشركة إلى أن الخاصية يمكن أن تساعد في حماية المستخدمين من عمليات القرصنة والمحتالين والمجرمين؛ حيث قامت منصة واتساب التابعة لشركة ميتا بتشفير الرسائل بالفعل.