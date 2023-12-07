تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Realme GT 5 Pro بشاشة منحنية ورقاقة SD8Gen3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Realme رسمياً اليوم عن هاتف Realme GT 5 Pro الذي ينطلق بشاشة منحنية ورقاقة Snapdragon 8 Gen 3، ويضم مستشعر سوني الجديد LYT-808 وينطلق بسعر يبدأ من 479 دولار تقريباً.

يتميز هاتف Realme GT 5 Pro بشاشة OLED بتقنية 8T LTPO وحجم 6.78 إنش، وتدعم جودة عرض 1.5K، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 144Hz، وتعتيم 2160Hz PWM، وأيضاً تدعم معدل لمس 2160Hz.

وتصل مستويات تعتيم DC إلى 20000 مستوى، كما تتميز الشاشة بتقنية Pro-XDR ونسبة سطوع 1600 nit، والتي تصل إلى 4500 nit، أيضاً تتميز الشاشة بتصميم منحني من الجانبين.

كما يدعم Realme GT 5 Pro رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3، ويأتي بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5X، وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت في سعة UFS 4.0.

أيضاً يضم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5400 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 100W، والشحن اللاسلكي بقدرة 50W.

وينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 14، وواجهة Realme UI 5.0 ويدعم تحديث النظام حتى 3 سنوات، كما تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة.

كما يدعم GT 5 Pro نظام تبريد VC، ويأتي بمنفذ USB C بمعايير USB 3.2، ويتميز الهاتف أيضاً بدعم تقنية الذكاء الإصطناعي التوليدي لتعزيز آداء المساعد الرقمي لمحادثات ذكية وعمليات تصل إلى 7 مليار.

وفي مواصفات الكاميرة تقدم Realme هذا الإصدار بمستشعر LYT-808 رئيسي من سوني بدقة 50 ميجا بيكسل والذي يدعم التثبيت البصري، ومستشعر Sony IMX890 بدقة 50 ميجا بيكسل مع عدسات periscopic telephoto لتكبير بصري حتى 3 مرات وتكبير hybrid حتى 120 مرة.

بينما يأتي المستشعر الثالث Sony IMX355 بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ويضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل.

ومن المقرر أن يتوفر Realme GT 5 Pro بثلاثة إختيارات في الألوان هم الأسود، والأبيض والبرتقالي، على أن يأتي النموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت بسعر 479 دولار تقريباً.

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