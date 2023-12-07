تكنولوجيا: مبيعات الهواتف الذكية القابلة للطي تحطم الرقم القياسي في الربع الثالث

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقًا لـ DSCC، حققت الهواتف الذكية القابلة للطي رقمًا قياسيًا، من حيث المبيعات، في الربع الثالث من هذا العام (من شهر يوليو إلى سبتمبر)، مدعومة بإطلاق سامسونج لهاتفي Galaxy Z Fold5 و Z Flip5. ولعبت المنافسة المتزايدة من الصين أيضًا دورًا مهمًا.

وقفزت مبيعات الأجهزة القابلة للطي بنسبة 215% مقارنة بالربع الثاني من عام 2023 و 16% مقارنة بالربع الثالث من عام 2022 إلى 7 ملايين وحدة، متجاوزة الذروة السابقة البالغة 6.1 مليون والتي تم الوصول إليها في الربع نفسه من العام الماضي.

وبلغت حصة سامسونج في السوق 72%، مهيمنة ولكن بانخفاض عن 86% في العام الماضي. وربما كان من المفاجئ أن تأتي بعد ذلك شركة هواوي بنسبة 9%، تليها شركة Honor بنسبة 8%.

امتلكت سامسونج الطرازين الأكثر مبيعًا، حيث استحوذ هاتف Z Flip5 على 45% من السوق بينما استحوذ Fold5 على حصة 24%. وحصل كل من هاتفي Mate X3 من Huawei وHonor Magic V2 على 6%.

وفي الربع الرابع، اي من شهو أكتوبر إلى ديسمبر، تتوقع DSCC أن تنخفض مبيعات الهواتف الذكية القابلة للطي بنسبة 35% مقارنة بالربع الثالث، بينما ترتفع بنسبة 47% مقارنة بالربع الرابع من عام 2022.

ويرجع ذلك إلى انخفاض شحنات سامسونج عن المتوقع في هذا الربع، إلى جانب بعض التأخير في المنتج الجديد. ومن المتوقع أن تنخفض حصة العلامة التجارية لشركة سامسونج إلى 42%، وهو ما سيكون أقل بكثير من 83% في العام الماضي.

ومن ناحية أخرى، يقال إن شركة هواوي سترتفع إلى 21% من السوق، تليها شركة Honor بنسبة 19%. ومن المفترض أن يرتقي هاتف Mate X5 إلى المرتبة الثانية بحصة سوقية تبلغ 15%، بعد Z Flip 5 بحصة 22% ويتجاوز Fold5.

سوف يرتفع Honor Magic V2 إلى المركز الثالث، وبالتالي يتفوق أيضًا على Fold5، الذي سيدير ​​حصة تبلغ 12% فقط.

وبالنسبة لعام 2023 بأكمله، من المتوقع أن ترتفع مبيعات الهواتف القابلة للطي بنسبة 23% مقارنة بعام 2022 إلى 15.8 مليون وحدة.

وستكون الطرازات الخمسة الأولى للعام بأكمله، بهذا الترتيب، هي Galaxy Z Flip5، و Z Fold5، و Z Flip4، و Honor Magic V2، و Huawei Mate X5.

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