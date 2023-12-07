تكنولوجيا: هاتفي Honor 90 GT و X50 GT سيصلان في شهر ديسمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تخطط شركة Honor لإطلاق الهاتف الذكي Honor 90 GT، والذي من المفترض أن يكون جهازًا موجهًا نحو الأداء مع تركيز أقل على الكاميرات.

وأشار تقرير آخر إلى أن هناك أيضًا X50 GT قيد العمل، وقد يتم الإعلان عن الطرازين معًا. سيكون X50 GT بمثابة ترقية لجهاز X40 GT الذي يحتوي على معالج Snapdragon 888 وحل تبريد من الدرجة الأولى.

لا نعرف الكثير عن المواصفات الفعلية، ولكن من المفترض أن يكون الهاتف أقوى هاتف ذكي في مجموعة X50.

من المفترض أن يأتي Honor 90 GT كتطور لجهاز Honor 80 GT الذي تم إطلاقه قبل 12 شهرًا مع معالج Snapdragon 8+ Gen 1، تمامًا مثل 80 Pro.

ولقد اقترح أحد المستخدمين أن الهاتف الجديد سيحتوي على الأرجح على شريحة Snapdragon 8 Gen 2 مع ذاكرة عشوائية سعتها 24 جيجابايت.

على أي حال، علينا أن ننتظر ونرى ما إذا كانت هذه الشائعات صحيحة أم لا.

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