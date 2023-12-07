تكنولوجيا: فيديو التفكيك الخاص بهاتف OnePlus 12 يكشف عن غرفة بخار ضخمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعد OnePlus 12 أهم هاتف رائد جديد يعمل بنظام أندرويد يتم إطلاقه في الصين، وقد بدأت وسائل الإعلام المحلية بالفعل في اختبار الجهاز بكل طريقة يمكن تخيلها، بما في ذلك عملية التفكيك الكاملة التي أجراها فريق WekiHome.

يعرض الفيديو الكامل تفاصيل الهياكل المعقدة داخل هاتف OnePlus الرائد الجديد ويعطينا نظرة فاحصة على جميع المكونات الرئيسية لهاتف OnePlus 12.

تبدأ العملية بإزالة درج بطاقة SIM وتسخين الزجاج الخلفي حتى يصبح اللاصق جاهزًا للنزع. يتم إخفاء اللوحة الرئيسية وبقية المكونات الرئيسية خلف غطاء بلاستيكي مكون من ثلاث قطع يضم أيضًا لوحة الشحن اللاسلكي وهوائي NFC بالإضافة إلى فلاش LED ومستشعر الإضاءة المحيطة.

بعد ذلك يمكن ان نرى مستشعرات الكاميرا الثلاثة التي يتصدرها مستشعر Lytia 808 ثنائي الطبقة من سوني بدقة 50 ميجابكسل ووحدة المنظار المقربة التي تعادل 70 مم بدقة 64 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x وOIS.

تتميز اللوحة الرئيسية أيضًا بتصميم مزدوج مكدس مع شرائح نحاسية خاصة تساعد في عملية تبديد الحرارة حول المعالج.

ثم تستمر عملية التفكيك في تفكيك الهاتف حتى نصل إلى غرفة البخار الضخمة الموجودة أسفل شاشة الهاتف.

يسلط الفيديو أيضًا الضوء على الحشيات المطاطية المتعددة التي تحمي الهاتف من أضرار المياه والتي تتوافق مع تصنيف IP65.

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