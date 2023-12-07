تكنولوجيا: إطلاق دراجة Gin X الإلكترونية الجديدة مع بطارية من فئة Tesla

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصبح الآن الإصدار الجديد من الدراجة الإلكترونية Gin X متوفر في المملكة المتحدة، وتتميز الدراجة بشاشة مدمجة بين المقود. كما تشير الشركة إلى أن الشاشة الجديدة أكثر أمانًا حيث لا يمكن فصلها عن طريق الخطأ عن المقود أو سرقتها.

تعرض شاشة Gin X المدمجة معلومات مثل السرعة والمسافة المقطوعة ومستوى البطارية المتبقي، وكلها كانت متاحة أيضًا في وحدة الطراز الأقدم.

وإلى جانب الشاشة المدمجة، تبدو الدراجة الإلكترونية مطابقة للطراز الأصلي بقوة 250 واط، مع محرك بافانغ يساعدك على سرعات تصل إلى 16 ميلاً في الساعة (~ 25 كم في الساعة) عبر خمسة أوضاع.

تتميز الدراجة الكهربائية بخانق الإبهام، وتتيح لك بطارية Tesla من فئة 615Wh الركوب مع المساعدة لأكثر من 75 ميلاً (~ 121 كم).

تشمل الميزات الأخرى في الطراز ذو 7 سرعات شوكة تعليق مع تحميل مسبق وإطارات مقاس 27.5 × 2.1 بوصة لجميع التضاريس ومكابح قرصية هيدروليكية من Zoom. وتزن الدراجة 20 كجم (~ 43 رطلاً) بإطار من الألومنيوم وأضواء مدمجة.

المصدر

اعلان





