شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تصلح خطأ بمنصة إنستجرام تسبب فى إزالة الصوت من الفيديوهات القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجه خدمة مشاركة الصور الشهيرة Instagram المملوكة لشركة Meta مشكلة جديدة، حيث يقال إن هناك خطأ في منصة التواصل الاجتماعي يؤدي إلى إزالة الصوت من مقاطع الفيديو القديمة التي تم تحميلها منذ عدة سنوات، ووفقًا لتقرير صادر عن موقع The Verge، أكدت شركة Meta العملاقة لوسائل التواصل الاجتماعي أنها تعمل على حل مشكلة إعادة الصوت لمقاطع الفيديو المتأثرة.

ويدعي التقرير أن الخطأ يؤثر فقط على مقاطع الفيديو "القديمة جدًا"، وأبلغ المستخدمون أيضًا عن مواجهة هذه المشكلة مع بعض مقاطع الفيديو الخاصة بهم والتي مضى عليها ما يقرب من عقد من الزمن.





كيف يؤثر هذا الخطأ على المستخدمين؟ويشير التقرير إلى أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، لاحظ بعض المستخدمين أن مقاطع الفيديو من حوالي عام 2014 وما قبله فقدت الصوت فجأة، وكان Instagram قادرًا على تشغيل مقاطع الفيديو هذه ولكن بدون أي صوت، وأبلغ المستخدمون أيضًا أن محاولة رفع مستوى الصوت أو إلغاء كتم صوت الفيديو لم تنجح أيضًا لأن الخطأ يمنع Instagram من العثور على المسارات الصوتية لهذه المقاطع.

ويشير التقرير إلى أن الخطأ يؤثر على خدمة الوسائط الاجتماعية على منصات متعددة تشمل Android وiPhone بالإضافة إلى عميل الويب، وتعرض بعض مقاطع الفيديو أيضًا خطأً يقول "الفيديو ليس له صوت".

ويدعي التقرير أن هذه تبدو مشكلة من جانب Instagram وليست مشكلة إزالة تتعلق بالصوت المحمي بحقوق الطبع والنشر، وفي الوقت نفسه، في بعض الحالات، يبدو أن تضمين الصوت المذكور أسفل الفيديو يعمل ولكنه يصبح غير فعال عند عرض المقطع مباشرة على Instagram.

ووفقًا للتقرير، يبدو أن المشكلة بدأت في وقت سابق من هذا العام، وفي يونيو، لاحظ أحد مستخدمي موقع Reddit: "لقد فقدت مؤخرًا صديقًا جيدًا لي، ولدي مقاطع فيديو لنا على [Instagram] وأود أن أسمع صوته فيها".

وفي شهر مايو، كتب مستخدم آخر أنه فقد الصوت في مقطع فيديو لكلبه الذي توفي. وفي الوقت نفسه، اشتكى مستخدم آخر من عدم وجود صوت في مقاطع الفيديو القديمة لابنته الرضيعة.





ما تقوله ميتا بخصوص هذه القضية؟أكدت Meta أنها تعمل على حل المشكلة. ومع ذلك، لم تقدم الشركة جدولًا زمنيًا محددًا لموعد حل المشكلة، وفي بيان، قال المتحدث باسم الشركة سين كيم: "نحن ندرك أن الخطأ تسبب في مواجهة بعض الأشخاص مشكلة في الوصول إلى الصوت في منشورات الموجز القديمة. جارى حل المشكلة، ونعتذر عن الإزعاج".