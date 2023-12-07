أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي لـ كشف محتوى الذكاء الإصطناعي generative ai نحن في عصر كثرت فيه المزيفات، وازدادت فرص إمكانية التساهل مع كتابة المحتوى عن طريق اختصار كتابته عندي طريق الذكاء الاصطناعي، وقد تحتاج تلك الأدوات للكشف عن المحتوى المقدم إليك للتأكد من مدى مصداقيته وصحته، فالمحتوى المكتوب من إنسان، يختلف كثيرًا عن المحتوى المكتوب عن طريقة الذكاء الإصطناعي، فالتدقيق هو الفيصل في تلك الحالة، وضمان عدم التكرار هو ما تريد التأكد منه أيضًا حينئذٍ، حسنًا..تاليًا سنتعرف على أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للكشف عن محتوى الذكاء الإصطناعي، تابع لتتعرف على المزيد.

أفضل 6 أدوات الذكاء الاصطناعي لـ كشف محتوى الذكاء الإصطناعي

وتاليًا سنتحدث حول أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي لكشف محتوى الذكاء الإصطناعي:-

copyleaks

أحد أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي لـ كشف محتوى الذكاء الإصطناعي generative ai، تأتي أداة Cobyleaks مدعومة في الأساس بالذكاء الإصطناعي، لتقوم بمهمة كشف المحتوى، حيث تقوم بالبحث الشامل عبر الإنترنت لترى ما إذا كانت البيانات مكررة أم لا

وتدعم تنسيقات مختلفة للملفات بلغاتها المتعددة وهذا ما يميزها، تقدم تقارير حول اقتراحات للمراجعة والتعديل على المحتوى، تقوم بأدائها بكفاءة عندما تود الإستعانة بها في كشف محتوى الذكاء الاصطناعيّ!

مميزات الأداة

مدعومة بشكلٍ جيد بالذكاء الإصطناعي

تقوم ببحث شامل عبر الإنترنت.

تدعم تنسيقات مختلفة للملفات

تدعم لغات متعددة للملفات

تقدم تقارير حول مراجعة وتعديل المحتوى

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TURNITIN

تعتبر من أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي لـ كشف محتوى الذكاء الإصطناعي، بل ومن أشهرها أيضًا، يمكن الإستعانة بأداة Turnitin عندما تود التأكد من مدى مصداقية ودقة المحتوى وعدم تكراره

فإذا كان لديك بحث ما أو مقال، وتود التأكد من عدم كتابة محتواه بـ الذكاء الاصطناعي، يمكنك اللجوء لتلك الأداة حيث تتميز بقيامها بمقارنة كل الفقرات في البحث أو المقالة بقواعد البيانات على الإنترنت لتتأكد من عدم تكرارها، وتحتوي قاعدة بيانات نظام Turnitin على عدد هائل من المقالات والأبحاث التي يمكن أن تقارن بينها وبين محتواك الذي تود التأكد منه، وهذا ما يميزها لتكون أحد افضل أدوات الذكاء الاصطناعي لكشف المحتوى المكتوب عن طريق الذكاء الإصطناعي.

مميزات الأداة

تقوم ببحث شامل عبر الإنترنت وقواعد البيانات

تأتي بعدد هائل من المقالات والأبحاث التي تساعد في كشف المحتوى المكتوب بالـ الذكاء الاصطناعي ai

تقدم تقارير حول مراجعة وتعديل المحتوى

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GPT-2 Output Detector

من ضمن أفضل الأدوات التي يتوجب ذكرها هي أداة GPT – 2 Output detector ai، والتي تتميز بكفاءتها في تقديم عملها لـ كشف المحتوى المكتوب عن طريق الذكاء الاصطناعي، تقوم بالبحث بدقة بالغة للتأكد من عدم تكرار المحتوى

حيث يمكنك من خلالها البحث عن المقالات الإخبارية وحتى المنشورات على مواقع التواصل الإجتماعي، وبالإضافة إلى تقييمات المنتجات، العديد من الأشياء التي يمكنك التأكد منها من خلال تلك الأداة، حيث تقوم ببحث دقيق وشامل للتأكد من مدى المصداقية في المحتوى وعدم التكرار، ولهذا نقترحها ضمن مقالنا لأفضل أدوات الذكاء الإصطناعي artifical intellegince للكشف عن المحتوى المكتوب بـ الذكاء الاصطناعيّ.

مميزات الأداة

تقوم ببحث شامل عبر الإنترنت.

يبحث فيها عن المقالات الإخبارية والمنشورات على التواصل الإجتماعي

يبحث فيها عن تقييمات المنتجات للتأكد من مصداقيتها

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OriginalityAI

تعد أحد أفضل أدوات الـ ai التي تساعدك في كشف المحتوى وتحسينه أيضًا، فتعد أداة OriginalityAI أحد أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للكشف عن المحتوى المكتوب بـ الذكاء الإصطناعي

حيث تقوم ببحث شامل ودقيق للتأكد من عدم تكرار المحتوى باستخدام خوارزميات التعلم الآلي، وتقدم تقارير شبه مفصلة عن المحتوى مع مقترحات لتحسين المحتوى، كما أنها تتميز بسهولة استخدامها حيث تأتي بواجهة سهلة الإستخدام، وهذا ما يميزه ليجعله أحد أفضل أدوات ذكاء الصناعير للكشف عن محتوى الذكاء الإصطناعي ai.

مميزات الأداة

مدعومة بشكلٍ جيد بالذكاء الإصطناعي وخواززميات التعلم الآلي

تقوم ببحث شامل عبر الإنترنت.

تقدم تقارير حول مراجعة وتعديل المحتوى

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CrossPlag

أحد أفضل أدوات ذكاء الصناعي artificial intelligence التي يمكن اقتراحها ضمن أدوات الذكاء الإصطناعي المستخدمة في كشف المحتوى المكتوب بالـ الذكاء الاصطناعي، تتميز أداة Crossplag بأنها تقوم ببحث شامل في الإنترنت وقواعد البيانات المختلفة عن المحتوى الخاص بك لترى ما إذا كان مكررًا أم لا

حيث تتأكد من عدم حصول السرقات الأدبية أو سرقة المحتوى بوجه عام، تتميز بدعمها للعديد من التنسيقات واللغات ليجعلها أداة ذات كفاءة واسعة قليلًا، كما تقدم لك اقتراحات لتحسين المحتوى الخاص بك، وتتميز بسهولة استخدامها لإتيانها بواجهة بسيطة للإستخدام.

مميزات الأداة

تقوم ببحث شامل عبر الإنترنت.

تدعم تنسيقات مختلفة للملفات

تدعم لغات متعددة للملفات

تقدم تقارير حول مراجعة وتعديل المحتوى

سهلة الإستخدام

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Plagscan

أحد أفضل وأشهر أدوات ذكاء اصطناعي artifical intellegince للكشف عن محتوى الذكاء الإصطناعي، تتميز أولًا بسهولة استخدامها لتكن في متناول كافة المستخدمين تقريبًا، تُمكنك بكفاءة من التأكد من أصالة المحتوى المكتوب، وعدم تكراره ونسخه من محتوى أخر مكتوب بالذكاء الإصطناعي

تدعم الأداة تنسيقات متعددة للملفات مما يجعلها ذات سماحية أوسع للتعامل معها عن طريق الملفات، كما أنها تتميز بتقديمها تقارير جيدة حول المحتوى مع مقترحات لتحسينه إذا كان مكررًا مكتوب بالـ الذكاء الاصطناعي بالفعل، لذلك ستكون أحد أفضل الأدوات التي يمكن استخدامها للكشف عن سرقة المحتوى وكتابته بـ الذكاء الإصطناعي.

مميزات الأداة

مدعومة بشكلٍ جيد بالذكاء الإصطناعي

تقوم ببحث شامل عبر الإنترنت.

تدعم تنسيقات مختلفة للملفات

تدعم لغات متعددة للملفات

تقدم تقارير حول مراجعة وتعديل المحتوى

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