شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "واتساب" يخطط لجعل مكالمات الفيديو أكثر تفاعلية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل تطبيق WhatsApp على توفير ميزة على أجهزة iPhone تتيح للمستخدمين مشاركة الموسيقى والصوت أثناء مكالمات الفيديو، و تعتمد هذه الميزة بشكل أساسي على ميزة مشاركة الشاشة لمكالمات الفيديو التي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم وقدرات الاتصال.

وفقًا لتقرير صادر عن WABetainfo، تم رصد الميزة في الإصدار التجريبي الأخير من WhatsApp لنظام iOS 23.25.10.72. وسيكون متاحًا في التحديث المستقبلي للتطبيق.





كيف تعمل هذه الميزةتخيل أنك تخطط لقضاء عطلة عبر مكالمة فيديو مع أصدقائك، وشاهدت للتو مقطع فيديو يقدم "أشياء يمكنك القيام بها" في مكان تخطط لاستكشافه، ماذا كنت ستفعل؟ أرسل هذا الرابط إلى المشاركين في مكالمة الفيديو بشكل فردي /أو في مجموعة مشتركة، سوف يتلقونها ويشاهدون الفيديو، ولكن خلال دقائق مشاهدة الفيديو تلك، سيكون هناك صمت تام على المكالمة.

ولهذا السبب، قدم واتساب ميزة مشاركة الشاشة التي تسمح للمستخدمين بمشاركة المحتوى الموجود على شاشتهم مع جميع المشاركين في المكالمة، وستسمح الميزة الجديدة لجميع المشاركين في المكالمة بالاستماع إلى الفيديو والصوت معًا عندما يشارك شخص ما شاشته.

ومع تمكين هذه الميزة، سيتم أيضًا مشاركة الصوت الذي يتم تشغيله على الجهاز مع أشخاص آخرين في المكالمة. والجدير بالذكر أنه غير متوافق مع المكالمات الصوتية أو أثناء مكالمات الفيديو مع تعطيل الفيديو.

وتضيف إضافة "الصوت في الوقت الفعلي أثناء جلسة مشاركة الشاشة طبقة ديناميكية إلى مكالمات الفيديو، مما يجعل التجمعات الافتراضية أكثر تفاعلية بالتأكيد"، ولن يؤدي هذا إلى تعزيز تجربة مشاهدة مقاطع الفيديو معًا فحسب، بل سيساعد أيضًا في التعاون في مشروع الوسائط المتعددة افتراضيًا.