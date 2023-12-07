شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. ملاكمة بين إنسان وروبوت جديد مصمم لتوجيه اللكمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ عدد من الروبوتات بالفعل فى اقتحام عالم الرياضة من حارس مرمى روبوتى بأربعة أرجل إلى بطل كرة الطاولة المدعم بالذكاء الاصطناعى من جوجل، والآن تستعد الروبوتات لمواجهة المحترفين في الملاكمة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن روبوت ضخم يشبه الإنسان، شارك فى ملاكمة مع إنسان، ووجه له بعض اللكمات، ويوصف الروبوت، الذى يطلق عليه اسم ناديا، بأنه "الجيل القادم من الروبوتات".



ملاكمة مع روبوت

وأثارت اللقطات مخاوف العديد من المشاهدين، حيث علق أحدهم: "انتظر حتى يحصل الروبوت على عقله الالكترونى ويضربك بشكل حقيقي".

ويعد الروبوت "ناديا" من أفكار الباحثين فى IHMC Robotics وBoardwalk Robotics، ويوضح IHMC على موقعه على الإنترنت: "إن اسم الروبوت هو للاعبة الجمباز الشهيرة ناديا كومانيسى، كإشارة إلى هدف التصميم النهائى، تحقيق نطاق الحركة البشرية".

وتم تصميم الروبوت ليكون مرنًا، ويحتوى على 29 مفصلًا، مما يوفر له بعضًا من أعلى نطاقات الحركة لأى إنسان حتى الآن.

ويتم التحكم فى الروبوت عن بعد بواسطة باحث يرتدي سماعة رأس للواقع الافتراضى وأجهزة تحكم، على الرغم من أن المطورين يقولون إنه يمكن أن يكون مستقلاً بالكامل فى المستقبل.



روبوت الملاكمة