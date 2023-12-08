تكنولوجيا: ذكاء اصطناعى جديد من جوجل لكروم يساعدك على الكتابة بشكل أفضل

القاهرة - سامية سيد - أضافت Google بالفعل أداة "ساعدنى فى الكتابة"أو "Help me write"، وهى الأداة المدعومة بالذكاء الاصطناعى إلى العديد من تطبيقاتها وخدماتها، وتهدف الأداة إلى جعل حياة المستخدمين أسهل من خلال مساعدتهم على الكتابة بشكل أفضل وأكثر فعالية.

وأفاد موقع 9to5Google أن جوجل تضيف الآن أداة "ساعدنى فى الكتابة" إلى متصفح الويب Chrome، ووفقًا للتقرير، ستصبح الميزة متاحة على إصدار سطح المكتب لمتصفح الويب الذى يتضمن أنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، فإن أداة "ساعدنى فى الكتابة" متاحة بالفعل فى Gmail، ومحرر مستندات Google، وKeep، ورسائل Google، وما إلى ذلك.

ما هى ميزة "ساعدنى فى الكتابة"؟

ساعدنى فى الكتابة هو تطبيق Google الأكثر شيوعًا للذكاء الاصطناعى ضمن تطبيقاتها وخدماتها. تتيح هذه الميزة للمستخدمين الكتابة بشكل أفضل وأسرع وأكثر كفاءة. يقوم بتكليف مسودة صغيرة لسؤال أو أمر من المستخدمين ويقوم بإنشاء محتوى بناءً على هذا الموجه.

"ساعدنى فى الكتابة" فى Chrome

فى Chrome، تم تنفيذ الميزة فى نافذة الملء التلقائى المنبثقة عندما يحاول المستخدمون إدخال نص عبر الإنترنت. يمكن أيضًا الوصول إلى الأداة عن طريق النقر بزر الماوس الأيمن على صفحة الويب، يستخدم التنفيذ أيضًا سياق موقع الويب ويستخدمه لكتابة المحتوى بناءً على المطالبة التى يطلبها المستخدمون.

يمكن استخدامه لإنشاء ملخص للمحتوى وكتابة مراجعة للمكان وما إلى ذلك.

يشير التقرير أيضًا إلى أن Google ربما أجرت بعض التغييرات والتعديلات على الأداة لتحسينها بشكل أفضل لاستخدام Chrome مقارنةً بتنفيذ المستندات وGmail والرسائل. يحصل المستخدمون على خيار تقصير النص أو تفصيله. إلى جانب هذا، يتوفر للمستخدمين أيضًا خيار اختيار أفضل كاجوال أو رسمي.

كيفية تمكين "ساعدنى فى الكتابة" فى Chrome

لم يتم طرح أداة "ساعدنى فى الكتابة" بعد فى الإصدار الثابت. ومع ذلك، فهو متاح عبر //flag، ومع ذلك، هناك حاجة إلى إشارة بناء إضافية لتمكينها.