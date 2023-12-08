شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث iOS 17.2 يوفر دعم الشحن اللاسلكى Qi2 لهذه الهواتف.. القائمة الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت Apple الإصدار المرشح لتحديث iOS 17.2 للمختبرين، والذى يتضمن دعم معيار الشحن اللاسلكى Qi2 لطرز iPhone الأقدم – سلسلة iPhone 13 و14.

وتتمتع سلسلة iPhone 15، بما فى ذلك طرازى iPhone 15 وiPhone 15 Pro، بالفعل بدعم معيار الشحن Qi2، والآن سيعمل التحديث القادم على تمكين دعم Qi2 على طرازات iPhone 13 وiPhone 13 Pro وiPhone 14 وiPhone 14 Pro.

سيعمل التحديث على تمكين الشحن اللاسلكى السريع بقدرة 15 وات على طرازى iPhone 13 وiPhone 14، حتى إذا كنت تستخدم شاحنًا غير MagSafe، على الرغم من أن الشاحن اللاسلكى يجب أن يكون معتمدًا من Qi2.

ما هو Qi2

يعتمد Qi2، خليفة معيار الشحن اللاسلكى Qi، على "ملف الطاقة المغناطيسي" من Apple، والذى يشتمل على حلقة من المغناطيس تشبه MagSafe، ويقول الكونسورتيوم أن هذا المعيار آمن وفعال وقابل للتشغيل المتبادل مع العلامات التجارية الأخرى. يقول الكونسورتيوم أن Qi2 وMagSafe سيكونان قابلين للتشغيل المتبادل فى المستقبل.

وبالنسبة لمستخدمى iPhone، يوفر Qi2 سرعة شحن تبلغ 15 واط، أى ما يعادل سرعة MagSafe دون الحاجة إلى الدفع مقابل شاحن MagSafe، وهو ما سيكون إضافيًا نظرًا لأن Apple تضيف رسوم MFi الخاصة بها. فى الوقت الحالى، إذا قمت بشحن iPhone باستخدام شاحن لاسلكى مغناطيسى غير معتمد من MagSafe، فستقتصر سرعات الشحن على 7.5 واط.

أما بالنسبة لهواتف Android، فسيتمكن المستخدمون من استخدام النظام البيئى الواسع من أجهزة الشحن اللاسلكية المغناطيسية التى تم تطويرها لدعم هواتف MagSafe iPhone، وعلى الرغم من أن طرازات iPhone 12 متوافقة مع MagSafe، يبدو أنها غير متوافقة مع Qi2، لذلك سيتعين على المستخدمين الاكتفاء بشاحن MagSafe إذا كانوا يريدون شحنًا سريعًا بقدرة 15 واط.

وومن المتوقع أن يتم إصدار تحديث iOS 17.2 فى الأيام القليلة المقبلة. يتضمن التحديث العديد من الميزات الجديدة مثل تطبيق Journal، وقدرة iPhone 15 Pro على التقاط الفيديو المكانى، وخيار الترجمة لزر الإجراء فى موديلات iPhone 15 Pro، والمزيد.